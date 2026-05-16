Bybit Lanza la promoción "Día de la pizza BTC" para los titulares de tarjetas Bybit Card

PR Newswire

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 16 de mayo de 2026

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 16 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, lanzó una campaña especial del Día de la pizza BTC que ofrece a los usuarios que cumplan los requisitos la oportunidad de recibir un reembolso de 20 USDT luego de comprar una pizza con su Bybit Card.

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La promoción estará vigente desde el 15 de mayo de 2026 a las 00:00, tiempo universal coordinado hasta el 25 de mayo de 2026 a las 23:59, tiempo universal coordinado. Las recompensas están limitadas a los primeros 500 participantes que cumplan los requisitos, por orden de llegada.

Para participar en la campaña, los usuarios deben comprar cualquier pizza utilizando su Bybit Card durante el período que dura el evento. Además, los participantes deben grabar todo el proceso de pago, mostrando claramente la pantalla que confirma que el pago se ha realizado correctamente con Bybit Card.

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Una vez completada la compra, los usuarios deben publicar el video de forma pública en X, antes Twitter y etiquetar @Bybit_Official e incluir el hashtag #BybitPizzaDay.

La publicación debe incluir la siguiente leyenda: "2026 BTC Pizza Day, I bought a pizza with Bybit Card. Please reimburse me to my UID: *****, @Bybit_Official." (Día de la pizza BTC 2026, compré una pizza con Bybit Card. Reembolsar a mi número de identificación de usuario (UID): *****, @Bybit_Official). Los participantes deben sustituir los asteriscos por su propio UID.

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A continuación, los usuarios deben enviar su UID y el enlace a su publicación en X a través del formulario oficial de Google. Estas recompensas de Bybit se distribuirán entre las primeras 500 participaciones válidas, y cada usuario que cumpla los requisitos recibirá un reembolso de 20 USDT. Las recompensas se abonarán en un plazo de siete días hábiles tras la finalización de la campaña.

Solo las compras con Bybit Card calificarán para la promoción. No se aceptarán publicaciones en redes sociales que estén en modo privado o que hayan sido eliminadas, y cada UID solo podrá participar una vez.

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El Día de la pizza BTC marca el aniversario de la primera compra conocida de bitcoins en el mundo real, realizada en 2010, cuando se compraron dos pizzas con bitcoins. El evento goza de un amplio reconocimiento en todo el sector de las criptomonedas como símbolo de la adopción de las criptomonedas y de su utilidad en la vida cotidiana.

#Bybit / #NewFinancialPlatform

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Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y atiende a una comunidad mundial de más de 80 millones de usuarios. Bybit fue fundada en 2018 y está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit es conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

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FUENTE Bybit