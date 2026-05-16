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Page carga contra la 'prioridad nacional' de los servicios públicos: "es bastante insultante"

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado este sábado su rechazo al principio de 'prioridad nacional' promovido por Vox en los acuerdos de gobierno autonómicos de Aragón y Extremadura, afirmado que es "bastante insultante".

Durante la inauguración de la nueva Escuela Infantil de Velada, en la provincia de Toledo, el mandatario autonómico ha señalado que son "algunos radicales" los que "plantean que en vez de atender a la salud o a los enfermos, solo hay que atender a los que tienen el carnet de identidad español".

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"¿Se puede decir en verdad en España, que somos un país abierto, tolerante, solidario, que ante la enfermedad urgente de un niño no le vamos a atender por el color de la piel?", ha cuestionado el presidente castellanomanchego.

"Si podemos hacerlo, si tenemos recursos, si tenemos medios", ha señalado mandatario regional.

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Además, ha apuntado a las consecuencias sanitarias del planteamiento. "¿Si además esa persona a la que no se le quiere atender tiene una enfermedad infecciosa? Es decir, que puede contagiar a todos los españoles. ¿Tampoco le atendemos? ¿Tampoco se le da prioridad?", ha cuestionado.

"El populismo y la demagogia son el mal de nuestro país", ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha.

ATENCIÓN A USUARIOS DE CASTILLA Y LEÓN

El presidente castellanomanchego ha recordado que la zona sanitaria de Talavera de la Reina, atiende en la actualidad "a una parte importante de la provincia de Ávila, de la Sierra de Gredos".

"Estamos hablando de 37.000 cartillas que se suman y que son atendidas desde Castilla-La Mancha, con cargo a Castilla-La Mancha", ha subrayado García-Page. "Al fin y al cabo, el sistema nosotros sí pensamos y creemos que es nacional. La salud es de todos", ha declarado.

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