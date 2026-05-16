Ortega Cano, al tanto de la última canción que Álvaro García le ha escrito a Gloria Camila

Una vez que Rocío Flores y Gloria Camila han vuelto a acercar posturas, la paz se ha instalado en la familia y Ortega Cano está aprovechando esta calma que le da la felicidad que anhelaba desde hacía tiempo. No le gusta el conflicto y muestra de ello son las últimas imágenes en las que se le ha visto mostrando su faceta de 'disfrutón' en distintos eventos junto a su hermana Mari Carmen, su cuñado Aniceto y sus hijos.

Precisamente su hija siempre está pendiente de él y Ortega Cano le corresponde, hasta el punto de estar al tanto de los avances musicales del novio de ésta. Por eso sabe de primera mano, que Álvaro García le ha dedicado una nueva canción en la que habla de esta segunda oportunidad que le han dado a su amor. Y parece que, al igual que a Gloria Camila, a Ortega Cano, también le ha gustado: "Muy bonita".

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Aunque el diestro no tiene redes sociales, sí que ha visto, como los miles de seguidores de su hija y del cantante gaditano, el reel que Álvaro ha compartido en su perfil de Instagram y en el que muestra la reacción de Gloria al escuchar, por primera vez este nuevo single que es una auténtica declaración de amor.