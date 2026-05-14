Mujeres políticas de América Latina hablan sobre paridad, una meta por cumplir en Uruguay

Montevideo, 13 may (EFE).- Mujeres políticas de América Latina se reunieron en Montevideo para debatir sobre el presente y el futuro de la democracia en un encuentro que se extenderá por tres días en un país que aún encuentra barreras para la aprobación de una ley de paridad.

Las actividades, impulsadas por IDEA Internacional, fueron inauguradas con una conferencia magistral de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet quien advirtió que la exclusión de niñas y mujeres perjudica a la democracia y que un partido no puede jugarse sin la mitad del equipo.

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En eso también coincidió la vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse, que señaló como "un gran riesgo para la democracia" que el sistema de Gobierno de Uruguay "no sea paritario".

En una entrevista con EFE, la gerente de este proyecto regional de IDEA Internacional, Alejandra Sepúlveda, informó que este fue uno de los motivos por los que se decidió que Montevideo sea sede de este encuentro.

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"Uruguay, a pesar de ser una democracia estable, tiene como uno de sus pendientes el aumento de la representación política de las mujeres", afirmó Sepúlveda y consideró interesante contar con actividades "para poder escuchar de parte de las legisladoras uruguayas cuáles son las principales barreras que todavía impiden que esa ley de paridad sea una realidad".

También entrarán en debate otros temas que atañen a la democracia, como los desafíos que suponen "las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las redes sociales y también el rol que las mujeres políticas pueden cumplir en la resiliencia democrática", ejemplificó.

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Sepúlveda advirtió sobre "una de las amenazas más insidiosas para la democracia", que es la violencia digital como uno de los "mecanismos de hostigamiento que lo que buscan finalmente es apagar su voz pública y expulsarlas de los espacios de deliberación".

Un informe de Naciones Unidas revela que cuatro de cada cinco parlamentarias que resultaron electas en los comicios de Uruguay en 2024 sufrieron violencia debido a su actividad política.

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Para participar de estas actividades, a Uruguay arribaron mujeres de Perú, Chile, Guatemala, México y Colombia que hoy en día "están en la toma de decisión".