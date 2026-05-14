Illa participa en la firma de acuerdos con Nvidia y Supermicro en Silicon Valley

Washington, 13 may (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, participó este miércoles en la firma de acuerdos entre el Barcelona Supercomputing Center, Nvidia y Supermicro en Silicon Valley, en el marco de su viaje institucional a California.

Illa culminó así su primera jornada en la Costa Oeste de Estados Unidos, que arrancó con un encuentro con empresarios y directivos catalanes de las tecnológicas de Silicon Valley, así como con académicos en la Universidad de Stanford.

PUBLICIDAD

El acuerdo entre el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) y Nvidia se centra en el desarrollo de soluciones tecnológicas soberanas europeas, con un marco temporal orientado a la creación de tecnología conjunta operativa para el superordenador MareNostrum 6.

Con Supermicro, empresa especializada en soluciones informáticas integrales de alto rendimiento, se busca reforzar el liderazgo europeo en inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Illa aterrizó este martes en San Francisco para un viaje de cinco días, hasta el 16 de mayo, a California para reforzar vínculos con este estado de EE.UU. en el ámbito político e institucional y con empresas del sector de las nuevas tecnologías y la industria audiovisual.

El viaje, que Illa tenía previsto realizar en febrero pero que tuvo que aplazar por la infección ósea que sufrió a principios de año y que le obligó a estar un mes de baja, se enmarca en los 40 años del hermanamiento entre Cataluña y California que sellaron en 1986 el Parlamento catalán y el Senado californiano.

PUBLICIDAD

En un contexto internacional marcado por las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, el Govern ve en el viaje una oportunidad para estrechar relaciones con California, feudo demócrata.