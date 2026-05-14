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Illa participa en la firma de acuerdos con Nvidia y Supermicro en Silicon Valley

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Washington, 13 may (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, participó este miércoles en la firma de acuerdos entre el Barcelona Supercomputing Center, Nvidia y Supermicro en Silicon Valley, en el marco de su viaje institucional a California.

Illa culminó así su primera jornada en la Costa Oeste de Estados Unidos, que arrancó con un encuentro con empresarios y directivos catalanes de las tecnológicas de Silicon Valley, así como con académicos en la Universidad de Stanford.

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El acuerdo entre el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) y Nvidia se centra en el desarrollo de soluciones tecnológicas soberanas europeas, con un marco temporal orientado a la creación de tecnología conjunta operativa para el superordenador MareNostrum 6.

Con Supermicro, empresa especializada en soluciones informáticas integrales de alto rendimiento, se busca reforzar el liderazgo europeo en inteligencia artificial.

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Illa aterrizó este martes en San Francisco para un viaje de cinco días, hasta el 16 de mayo, a California para reforzar vínculos con este estado de EE.UU. en el ámbito político e institucional y con empresas del sector de las nuevas tecnologías y la industria audiovisual.

El viaje, que Illa tenía previsto realizar en febrero pero que tuvo que aplazar por la infección ósea que sufrió a principios de año y que le obligó a estar un mes de baja, se enmarca en los 40 años del hermanamiento entre Cataluña y California que sellaron en 1986 el Parlamento catalán y el Senado californiano.

En un contexto internacional marcado por las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, el Govern ve en el viaje una oportunidad para estrechar relaciones con California, feudo demócrata.

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