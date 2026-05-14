El exjefe de Policía filipino requerido por La Haya sale del Senado tras días atrincherado

Bangkok, 14 may (EFE).- El senador filipino Ronald dela Rosa, quien se atrincheró el lunes en el Senado para evitar su arresto por una orden de este lunes de la Corte Penal Internacional (CPI), salió de sus premisas en la madrugada del jueves, después de que se cerrara el edificio y reinara el caos tras escucharse disparos dentro.

Según informaron a los medios fuentes de la Secretaría del Senado, el político, requerido por su presunta participación en la cruenta guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), en La Haya a la espera de juicio, dejó el Senado alrededor de las 2:30 hora local (18:30 GMT), informa el canal ABS-CBN.

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"Varias fuentes confirmaron que el senador ya no se encuentra en las instalaciones del Senado, pero aún tratamos de obtener una confirmación oficial", declaró este jueves la portavoz gubernamental, Claire Castro, en una rueda de prensa.

De momento se desconocen más detalles de la salida del senador, quien fue el jefe de la Policía Nacional durante la campaña antinarcóticos de Duterte, durante la cual, según las autoridades filipinas, fueron asesinadas extrajudicialmente unas 6.000 personas, una cifra que ONG elevan hasta 30.000.

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Dela Rosa habría salido del Senado horas después de que se pusiera en marcha un dispositivo para arrestar sin éxito al legislador, y de que se oyeran disparos durante el mismo, sin que se haya informado de ningún herido.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos, afirmó no obstante de madrugada que ninguna de las fuerzas del Estado se vio involucrada en el incidente.

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"Estemos todos tranquilos. Confíen en que el gobierno no hará algo como esto", declaró Marcos en un vídeo publicado en su perfil de Facebook.

El lunes, la CPI hizo pública una orden de arresto -inicialmente clasificada como secreta- contra Dela Rosa, considerado presunto "coautor indirecto" de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas de Duterte.

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La corte afirma que Dela Rosa contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que "autorizaban, toleraban y promovían" los asesinatos, y que alentó a agentes a justificar muertes mediante "escenarios ficticios de defensa propia". EFE

(foto) (vídeo)

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