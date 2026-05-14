Honda se anotó unas pérdidas de 2.293 millones de euros en 2025 tras cancelar eléctricos

Tokio, 14 may (EFE).- El fabricante japonés de vehículos Honda se anotó unas pérdidas netas de 423.941 millones de yenes (unos 2.293 millones de euros) en su último ejercicio, finalizado en marzo, tras cancelar el desarrollo y lanzamiento de tres vehículos eléctricos que iban a producirse en Norteamérica.

"Como explicamos el 12 de marzo, la cancelación del lanzamiento y desarrollo de modelos de vehículos eléctricos que estaban programados para su producción en Norteamérica resultó en pérdidas adicionales de 1,31 billones de yenes (unos 7.089 millones de euros) en el cuarto trimestre", explicó la compañía este jueves al presentar sus resultados para la totalidad del ejercicio.

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Como resultado, el fabricante con sede en Tokio registró unas pérdidas operativas de 414.346 millones de yenes (2.241 millones de euros) en el año fiscal de 2025, aunque su facturación creció un 0,5 % con respecto al ejercicio pasado, hasta 21,8 billones de yenes (118.000 millones de euros). EFE

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