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Xi y Trump concluyen en Pekín un primer cara a cara de dos horas y cuarto

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Pekín, 14 may (EFE).- Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, concluyeron este jueves en el Gran Palacio del Pueblo la primera de sus reuniones en Pekín, que duró en torno a dos horas y cuarto y tuvo formato ampliado, con las delegaciones de ambos países presentes.

Después de este primer contacto, en el que además de los saludos protocolarios tradicionales estuvo sobre la mesa la cuestión de Taiwán, está previsto que los mandatarios visiten juntos en Templo del Cielo, uno de los principales lugares históricos de la capital china. EFE

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