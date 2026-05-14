Urtasun visita este sábado Cannes para asistir a la proyección de 'El ser querido' de Sorogoyen

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita este sábado, 16 de mayo, el Festival de Cannes para respaldar la presencia española en el Marché du Film del certamen francés y asistirá a la primera proyección de 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, que opta a la Palma de Oro junto con 'Amarga navidad', de Pedro Almodóvar, y 'La bola negra', de Los Javis.

Según informa Cultura, el ministro recorrerá el Marché du Film y posteriormente atenderá a los medios de comunicación en el stand español. Previamente, Urtasun mantendrá un encuentro con profesionales del sector audiovisual que participan en el mercado de Cannes.

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Posteriormente, a las 18 horas, el ministro asistirá a la primera proyección del largometraje 'El ser querido', de Sorogoyen. Además, se reunirá con su homóloga francesa, Catherine Pégard.

El pasado 9 de abril, el ministro de Cultura celebró el triplete español para competir por la Palma de Oro. "¡Día histórico para nuestro cine!", subrayó en la red social Instagram. Urtasun les dio la enhorabuena a los cineastas seleccionados y les deseó "muchísima suerte".

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"Sobre todo decir que es un orgullo como ministro de Cultura ver hasta qué punto nuestro cine español en estos momentos está a un nivel extraordinario", señaló.