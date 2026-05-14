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Urtasun visita este sábado Cannes para asistir a la proyección de 'El ser querido' de Sorogoyen

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita este sábado, 16 de mayo, el Festival de Cannes para respaldar la presencia española en el Marché du Film del certamen francés y asistirá a la primera proyección de 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, que opta a la Palma de Oro junto con 'Amarga navidad', de Pedro Almodóvar, y 'La bola negra', de Los Javis.

Según informa Cultura, el ministro recorrerá el Marché du Film y posteriormente atenderá a los medios de comunicación en el stand español. Previamente, Urtasun mantendrá un encuentro con profesionales del sector audiovisual que participan en el mercado de Cannes.

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Posteriormente, a las 18 horas, el ministro asistirá a la primera proyección del largometraje 'El ser querido', de Sorogoyen. Además, se reunirá con su homóloga francesa, Catherine Pégard.

El pasado 9 de abril, el ministro de Cultura celebró el triplete español para competir por la Palma de Oro. "¡Día histórico para nuestro cine!", subrayó en la red social Instagram. Urtasun les dio la enhorabuena a los cineastas seleccionados y les deseó "muchísima suerte".

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"Sobre todo decir que es un orgullo como ministro de Cultura ver hasta qué punto nuestro cine español en estos momentos está a un nivel extraordinario", señaló.

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