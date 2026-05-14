‘Café Chairel’, la apuesta de Fernando Barreda contra las convenciones del cine mexicano

David Álvarez

Ciudad de México, 13 may (EFE).- Hacer “un cine diferente y que se salga de las convenciones del marketing” era el principal objetivo del director de cine mexicano Fernando Barreda cuando decidió rodar ‘Café Chairel’ en su ciudad natal de Tampico (Tamaulipas, noreste), lejos del caos de la capital, una decisión que “llamó la atención” y dio una identidad “única” al metraje.

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“Es una ciudad donde hacía años que no se filmaba nada, así que llevar la película allá nos costó mucho más. (...) Quería hacer un cine digerible para festivales, pero que no fuera del que te quedas sin comprender lo que quiere comunicar”, bromeó el cineasta en declaraciones a EFE en el estreno de la cinta en Ciudad de México.

Protagonizada por Tessa Ía (Katia) y Mauricio Isaac (Alfonso), ‘Café Chairel’ es la historia de dos almas solitarias que se juntan para mantener una cafetería, un negocio que terminará siendo la excusa perfecta para que solucionen sus problemas personales y encuentren su rumbo en una sociedad cada vez más alienada.

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Para el tampiqueño, volver a su casa ha sido un fenómeno de nostalgia que ha tratado de transmitir a los espectadores de la cinta, a los que no ha querido ofrecer una especie de comercial sobre la ciudad, sino un enamoramiento con diferentes lugares a los enclaves turísticos de la urbe del noreste mexicano.

“No quería contar una historia con una lógica y un contexto concreto, sino una historia personal e íntima que pueda aludir también a cualquier persona de cualquier lugar”, expuso.

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En una taquilla plagada de cintas comerciales como la nueva entrega de Star Wars, ‘The Mandalorian and Grogu’, Isaac quiso destacar al público presente en el estreno el gran esfuerzo que se realiza en la industria por sacar adelante estas películas mexicanas, que si no fuera en muchos casos por subvenciones del gobierno, no llegarían a producirse.

“Es una alegría compartir este trabajo, ya pasaron tres años desde que la filmamos, y agradezco al equipo de esta película, porque el cine siempre se hace en equipo”, expresó el intérprete de 51 años.

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Además del protagonista, la actriz Nailea Norvind acudió en representación de su hija Tessa, y junto a integrantes del resto del reparto como Ana Valeria Becerril o el argentino Leonel Deluglio, celebraron el estreno del metraje tras su paso por la sección oficial del Festival de Cine Internacional de Guadalajara.

“Hay que pelear como perros” muchas veces para poder hacer una película en México, defiende Barreda sobre la producción de sus cintas como ‘Atrocius’ (2010), que muchas veces quedan relegadas a malos horarios en las salas de cine o a muy poco tiempo de exposición.

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“Muchas películas muy buenas terminan sin salir a cines o solo tienen dos semanas de exhibición y en la segunda solo recibimos el 80 % de la primera”, desarrolla el cineasta sobre los problemas de distribución del cine mexicano.

Es por eso que el realizador intenta salirse de la fórmula de sus géneros predilectos como el terror o la comedia para sorprender a un público cada vez más acostumbrado al cine de plataformas de streaming.

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“El guión es más importante que el marketing. Intentamos hacer películas que se salgan de sus géneros y la gente nos lo agradece. Hay que luchar por traer productos diferentes y no nada más seguir las corrientes y las tendencias”, sentenció.

‘Café Chairel’ se estrena el próximo 21 de mayo en salas mexicanas tras haber tenido un recorrido internacional por Festivales de cine como el de Dallas, el Seattle Latino o el Hola México Film Festival. EFE

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