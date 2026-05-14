Birmania propone imponer la pena de muerte para los responsables de redes de estafa online

La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de 2021 ha propuesto este jueves imponer la pena de muerte para aquellos que sean hallados culpables de secuestrar o coaccionar de forma violenta a terceros para sacar adelante redes de estafa online.

La medida ha sido planteada ante el aumento de este tipo de centros, muchos de ellos situados en la frontera y que han sido objeto de redadas, los cuales son empleados para realizar actividades fraudulentas, a menudo haciendo uso de víctimas de tráfico de personas y migrantes en situación irregular.

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Este mercado negro y fraulento, que cuenta con millones de empleados, mueve grandes sumas de dinero y ha sido objeto de operaciones y críticas por incluir torturas y tráfico de personas. Por ello, la junta ha propuesto una legislación que facilitaría el uso de la pena capital para actos de "violencia, tortura, arresto ilegal y trato inhumano con el objetivo de obligar a terceros a cometer este tipo de delitos online".

El texto, denominado Ley Contra el Fraude Online, plantea penas máximas de cadena perpetua para aquellos que encabecen las redes o que cometan los delitos de fraude en sí mismos.

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Las fuerzas de seguridad birmanas, que han detenido a miles de personas relacionadas con estas redes y han desmantelado además decenas de equipos conectados a la red de satélites Starlink --que proporcionan internet de alta velocidad para llevar a cabo las operaciones--, han indicado que este tipo de acciones dejan víctimas en numerosos países.

Estos centros generalmente reclutan a trabajadores migrantes bajo falsos pretextos, prometiéndoles trabajo legal e incluso reteniéndolos contra su voluntad realizando actividades ilegales.

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Estas operaciones han ganado ahora relevancia a medida que Estados Unidos y Reino Unido han impuesto sanciones contra algunas de las mayores redes de fraude cibernético de Camboya, que también se ha visto afectado por este tipo de casos.

A principios de febrero de 2025, las autoridades de Tailandia cortaron el suministro de electricidad en cinco puntos cercanos a la frontera con Birmania en el marco de las operaciones para acabar con este tipo de bandas después de que la entonces primera ministra Paetongtarn Shinawatra se reuniera con el presidente chino, Xi Jinping, y le prometiera acabar con estos centros, cuyas víctimas son principalmente ciudadanos chinos.

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