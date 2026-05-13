Agencias

Un niño español que fue hospitalizado por un linfoma durante el Jubileo de los Jóvenes abraza al Papa: "Estoy curado"

Guardar
Imagen NSKFDFEUXNC6PLKM3TICHVFANY

El Papa León XIV mantuvo un breve saludo este martes en Castel Gandolfo con Ignacio Gonzálvez, un adolescente español de 15 años que fue hospitalizado el verano pasado por un linfoma, cuando participaba en el Jubileo de los Jóvenes.

León XIV había pedido oraciones por él en Tor Vergata y había ido a visitarlo al Bambino Gesù. Tras meses de cuidados y terapias, el joven se encuentra recuperado y fue este martes a decírselo en persona al Pontífice.

PUBLICIDAD

"Le dije que estoy curado, que gracias a Dios estoy bien, que lo espero en Madrid", relató este martes en declaraciones a los medios, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Según ha contado, el Papa "estaba muy feliz" y pudo darle "un abrazo". "Fue un momento rápido, pero bonito ¡Gracias a Dios y gracias al Papa!", ha subrayado el pequeño.

PUBLICIDAD

El joven español había sido hospitalizado el verano pasado en el Bambino Gesù, pocos días después de haber llegado a Roma con su hermano y su hermana para participar en los eventos del Jubileo de los Jóvenes. Los médicos diagnosticaron un linfoma agresivo de las vías respiratorias.

El Papa, al conocer la historia a través de amigos en común, había pedido oraciones por el joven desde el escenario de Tor Vergata y la noche del 4 de agosto fue personalmente y por sorpresa al área de cuidados intensivos para saludar a su familia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El plástico reciclado puede filtrar sustancias tóxicas a los alimentos, advierte la FAO

Infobae

La Quincena de Cineastas de Cannes inaugura una edición 2026 con fuerte presencia latina

Infobae

Centro Asistencial de San Juan de Dios atiende desde 2023 a 27 usuarios del programa de Protección Internacional

Centro Asistencial de San Juan de Dios atiende desde 2023 a 27 usuarios del programa de Protección Internacional

Aumenta hasta casi el 70% los turistas "muy satisfechos" con su visita a España en 2025, según Turespaña

Aumenta hasta casi el 70% los turistas "muy satisfechos" con su visita a España en 2025, según Turespaña

Hamás acusa a Israel de "ejecutar" a un palestino que intentaba cruzar el muro de separación en Cisjordania

Hamás acusa a Israel de "ejecutar" a un palestino que intentaba cruzar el muro de separación en Cisjordania