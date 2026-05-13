Un niño español que fue hospitalizado por un linfoma durante el Jubileo de los Jóvenes abraza al Papa: "Estoy curado"

El Papa León XIV mantuvo un breve saludo este martes en Castel Gandolfo con Ignacio Gonzálvez, un adolescente español de 15 años que fue hospitalizado el verano pasado por un linfoma, cuando participaba en el Jubileo de los Jóvenes.

León XIV había pedido oraciones por él en Tor Vergata y había ido a visitarlo al Bambino Gesù. Tras meses de cuidados y terapias, el joven se encuentra recuperado y fue este martes a decírselo en persona al Pontífice.

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"Le dije que estoy curado, que gracias a Dios estoy bien, que lo espero en Madrid", relató este martes en declaraciones a los medios, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Según ha contado, el Papa "estaba muy feliz" y pudo darle "un abrazo". "Fue un momento rápido, pero bonito ¡Gracias a Dios y gracias al Papa!", ha subrayado el pequeño.

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El joven español había sido hospitalizado el verano pasado en el Bambino Gesù, pocos días después de haber llegado a Roma con su hermano y su hermana para participar en los eventos del Jubileo de los Jóvenes. Los médicos diagnosticaron un linfoma agresivo de las vías respiratorias.

El Papa, al conocer la historia a través de amigos en común, había pedido oraciones por el joven desde el escenario de Tor Vergata y la noche del 4 de agosto fue personalmente y por sorpresa al área de cuidados intensivos para saludar a su familia.

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