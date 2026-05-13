La Quincena de Cineastas de Cannes inaugura una edición 2026 con fuerte presencia latina

Cannes (Francia), 13 may (EFE).- La Quincena de Cineastas, sección paralela del Festival de Cannes dedicada a las miradas de autor con espíritu independiente, inauguró este miércoles una edición 2026 que tiene una fuerte presencia latinoamericana, gracias a largometrajes de Venezuela, Argentina y Chile y a un corto de Guatemala.

El argentino Lisandro Alonso, nombre ya habitual en Cannes y conocido por títulos como 'Jauja' o 'Eureka', llegará este año a la que es la edición 58 de la historia de la Quincena con 'La libertad doble', un proyecto en el que revisita su primer largometraje, titulado 'La libertad', veinticinco años después.

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En esta nueva cinta documental, que tendrá su estreno el 16 de mayo, Alonso se reencuentra con el protagonista de aquella ópera prima, una cinta que a su vez estuvo también en Cannes en 2001, en la sección 'Una cierta mirada' del festival principal.

Desde Venezuela llegará Jorge Thielen Armand con 'La muerte no tiene dueño', su tercer largometraje, que se estrenará en Cannes el 21 de mayo, dos días antes del final de esta sección paralela.

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En este filme cuenta la historia de una mujer que retorna a la plantación de cacao de su padre fallecido para venderla, pero se la encuentra ocupada por los trabajadores.

Con un tono de tensión y de misterio, el cineasta venezolano de 36 años, nacido en Caracas, propone un descenso a los infiernos marcado por las desigualdades sociales, la locura y un clima de violencia.

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Chile, por su parte, estará representado por Dominga Sotomayor y 'La perra', la historia de una mujer en un exótico entorno de pescadores que pierde a su can. Eso hace eco con la desaparición de un niño en la zona varios años antes.

Con estreno programado en la Quincena para el 18 de mayo, se trata igualmente del tercer largometraje de la carrera de esta realizadora de 41 años, que en 2018 se convirtió en la primera mujer en obtener el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cine de Locarno, por 'Tarde para morir joven'.

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En total, la selección de la Quincena de Cineastas -que no está planteada como una competición, si bien algunos patrocinadores entregan premios a los filmes que encuentran destacables cada año- comprende 19 largometrajes y 9 cortometrajes, llegados de 19 países diferentes.

La sección de cortos también tendrá representación latinoamericana gracias al guatemalteco Sebastián Lojo y su 'Madrugada', una historia íntima y familiar de vampiros de clase trabajadora en las calles de la capital de su país natal.

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La película inaugural que dio comienzo este miércoles a la Quincena es uno de los títulos seleccionados más esperados de este año, 'Butterfly Jam', el primer filme en inglés de Kantemir Balagov.

Es una historia familiar con Riley Keough, Barry Keoghan y Harry Melling en el reparto, entre otros nombres.

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La clausura será el 23 de mayo con el último filme del francés Quentin Dupieux, conocido por sus oscuras comedias. En esta ocasión presentará la cinta animada 'Le vertige'.

Otros filmes que sobresaldrán en la selección de esta sección paralela en 2026 serán una reinvención de la ópera 'Carmen', a cargo de Sébastien Laudenbach, o la última película del veterano director francés Alain Cavalier.

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La Quincena fue creada en 1969 por la Sociedad de Realizadores de Filmes (SRF) para descubrir, con espíritu independiente, películas de jóvenes autores y celebrar las obras singulares de directores reconocidos.

Hasta la edición de 2023 se denominaba Quincena de Realizadores, pero cambió su nombre con la filosofía de representar mejor la inclusividad de hombres y mujeres.

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A lo largo de los años han participado en ella cineastas como George Lucas, Martin Scorsese, Ken Loach o Jim Jarmusch.

Cada año entrega un premio de honor, la Carroza de Oro, que este año será para la realizadora francesa Claire Denis, responsable de títulos como 'High Life' o 'Chocolat'. EFE