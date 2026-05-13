Aumenta hasta casi el 70% los turistas "muy satisfechos" con su visita a España en 2025, según Turespaña

El 69,5% de los turistas internacionales que visitaron España en 2025 se mostraron "muy satisfechos" en su viaje, lo que supone casi seis puntos más que el 60,7% de 2022, fecha desde la que se inició la encuesta de 'Satisfacción de Turistas Internacionales', elaborada por Turespaña.

En total, el estudio sitúa la satisfacción media en 9,3 sobre 10 durante el año pasado, con el 97,5% de los turistas "satisfechos" o "muy satisfechos" con su experiencia en territorio nacional.

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Uno de los resultados más relevantes de la encuesta, realizada a más de 20.000 visitantes no residentes, es la estrecha relación entre satisfacción y fidelidad. Así, los que alcanzan niveles máximos de satisfacción presentan una probabilidad significativamente mayor de volver a España y de recomendar el destino, generando un potente efecto de prescripción internacional.

Para el director general de Turespaña, Miguel Sanz, la elevada satisfacción de los visitantes es "la mejor garantía" de fidelidad y refuerza el modelo turístico, que se basa en "la excelencia, la sostenibilidad y la generación de valor".

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Por otro lado, desde el estudio destaca el entorno y las infraestructuras, seguidas de la oferta del ocio y el transporte, como principales motores de satisfacción general.

Por ámbitos, en el alojamiento destaca la calidad de las habitaciones y la relación calidad/precio; mientras que en restauración, el ambiente y la experiencia del espacio son determinantes; en entorno, la tranquilidad y la limpieza actúan como principales palancas de satisfacción; y en ocio, la oferta cultural sobresale como el elemento mejor valorado y con mayor peso en la satisfacción.

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PERCEPCIÓN DESIGUAL EN SOSTENIBILIDAD

El informe, que incorpora una mejora metodológica al investigar por primera vez la satisfacción en cada etapa del viaje, evidencia una percepción desigual de la sostenibilidad.

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En tal marco, los turistas valoran positivamente los aspectos medioambientales, como la gestión de residuos, el reciclaje o el uso eficiente de recursos. No obstante, los aspectos de sostenibilidad social, como la masificación o el impacto sobre la población local, presentan valoraciones más moderadas y tienen menor peso en la satisfacción.

Los resultados del estudio apuntan a varias líneas de actuación prioritarias, según Turespaña: consolidar los avances en sostenibilidad medioambiental, reforzar la comunicación y visibilidad de la sostenibilidad social y mantener la inversión en los principales drivers de satisfacción, como el entorno y las infraestructuras.

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Asimismo, el informe subraya el papel de los turistas recurrentes, así como de los viajes en pareja y en familia, como segmentos especialmente vinculados a altos niveles de satisfacción.