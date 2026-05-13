Hamás acusa a Israel de "ejecutar" a un palestino que intentaba cruzar el muro de separación en Cisjordania

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este miércoles a Israel de "ejecutar" a un palestino que murió el martes tras ser tiroteado por las fuerzas israelíes cuando intentaba cruzar el muro de separación levantado por Israel, en un punto situado al norte de la ciudad de Jerusalén.

"Las repetidas ejecuciones sumarias por parte del Ejército sionista de ocupación contra el pueblo palestino (...) se suman al historial de brutales crímenes sionistas, que aumentan a un ritmo preocupante", ha dicho en reacción a la muerte de Zakaria Alí Muhamad Qadis, de 44 años, en la localidad de Al Ram.

PUBLICIDAD

Así, ha afirmado que Qadis es "un mártir" y ha recalcado que "estos crímenes no lograrán quebrar la voluntad del pueblo palestino, sino que aumentarán el precio que deberá pagar la ocupación" a través de "golpes de los héroes de la resistencia", según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

"Pedimos a nuestro pueblo y a los jóvenes rebeldes de Cisjordania y la Jerusalén ocupada, así como en todas las ciudades y aldeas palestinas, que incrementen el estado de movilización y hagan frente a los crímenes de la ocupación y sus colonos, a la vista del aumento de los asentamientos y planes de judaización contra nuestra tierra, nuestros lugares sagrados y el pueblo palestino", ha zanjado.

PUBLICIDAD

El suceso tuvo lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.