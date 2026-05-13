Softbank cuadriplica su beneficio neto hasta 27.045 millones de euros en el ejercicio 2025

Tokio, 13 may (EFE).- El grupo japonés de telecomunicaciones e inversión Softbank anunció este miércoles que cuadriplicó su beneficio neto hasta 5 billones de yenes (unos 27.045 millones de euros) en su ejercicio fiscal de 2025, cerrado el pasado marzo, con respecto al anterior.

Softbank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), registró 7,3 billones de yenes (alrededor de 39.463 millones de euros) en ganancias por inversiones durante su pasado ejercicio, que se prolongó de abril de 2025 y al 31 de marzo, según su informe financiero.

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Estas ganancias, que fueron casi el doble en comparación con los 3,7 billones de yenes en el ejercicio anterior, estuvieron vinculadas principalmente con las inversiones multimillonarias en la estadounidense OpenAI, creadora de ChatGPT, que ascendieron hasta 6,7 billones de yenes (36.220 millones de euros).

Por otro lado, las ganancias de su fondo de capital riesgo Vision Fund, que invierte en empresas relacionadas con la IA, se multiplicaron por 16 respecto al año anterior, alcanzando los 6,6 billones de yenes (35.700 millones de euros).

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El resultado neto de explotación (ebit) de la empresa fue de 6,1 billones de yenes (32.990 unos millones de euros), lo que supone una subida del 259,9 %.

La facturación por ventas del conglomerado aumentó un 7,7 % interanual, hasta 7,8 billones de yenes (alrededor de 41.650 millones de euros).

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Al igual que en 2025, el grupo japonés se abstuvo de publicar un pronóstico para el ejercicio en curso, que concluirá a finales de marzo de 2027, alegando sin ofrecer mayores detalles que existen "numerosas incertidumbres que afectan a las ganancias".

Softbank, cuya participación en OpenAI estaría valorada en unos 55.000 millones de dólares, ha centrado sus inversiones en industrias de inteligencia artificial, como el sector de los semiconductores y los centros de datos.

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Las acciones de SoftBank cerraron este miércoles con una subida del 0,42 %, antes de la publicación del informe.