Robin Le Normand: "Simeone vive para el fútbol y eso inspira y nos ayuda"

El futbolista del Atlético de Madrid Robin Le Normand tiene clara la dedicación de su actual entrenador, Diego Pablo Simeone, el cual "vive para el fútbol" y así lo transmite al vestuario, algo que "inspira y ayuda" para luchar por lo objetivos, una ambición casi pareja a él que confiesa que "casi un 90 por ciento" de su día "es fútbol".

"Simeone lleva muchos años, todo el mundo le conoce y es muy parecido a lo que la gente ve de él, alguien muy intenso. Si yo estoy al 90 por ciento, él está al 120, a 'full' con el fútbol. Es una persona que vive para el fútbol, que vive para los partidos y para ganar. Eso inspira y nos ayuda para que todos estemos al máximo nivel", afirmó Le Normand en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la publicación de su libro 'Por miedo a decepcionar', de editorial 'Planeta'.

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Como en el caso del técnico argentino, el central hispano-francés no oculta que su profesión es, al mismo tiempo, su mayor obsesión. "A día de hoy diría que casi un 90 por ciento de mi día es fútbol, la gente cercana te dirá que estoy viendo fútbol todo el rato y que estoy jugando al fútbol todos los días. Tengo que bajar ese porcentaje porque la vida no es solamente fútbol", reconoció.

"Mi hermano (Théo) también es futbolista, así que veo hasta los partidos de Segunda División. Conozco a todos sus compañeros del Andorra, veo los partidos de liga. Me gusta ver fútbol, y sobre todo lo que más me gusta es entrenar, poder estar con la pelota o en el gimnasio, para intentar ser mejor cada día", apuntó.

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El campeón de Europa con España cierra su segunda temporada en el Atlético de Madrid ilusionado. "Sigo aprendiendo, es un lujo poder disfrutar de un club tan grande como es el 'Atleti', de jugadores que me rodean que es una pasada. Lo disfruto. A veces, como cuento en el libro, hay momentos donde tienes tu voz interna que te come y tienes que convivir con ella, pero en general estoy alcanzando una felicidad y una paz que pocas veces he tenido en mi vida", manifestó.

Aunque uno de esos momentos duros para la entidad madrileña fue la derrota en la final de la Copa del Rey Mapfre. "Todo el mundo había metido toda su energía para llevarse la victoria y no pudo ser, pero luego hay que seguir avanzando", confesó el central.

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