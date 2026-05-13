Estudiantes y activistas venezolanos exigen justicia por muerte de preso político

Caracas, 13 may (EFE).- Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y activistas de derechos humanos protestaron este miércoles para exigir justicia por la muerte del preso político Víctor Quero Navas, ocurrida hace 10 meses e informada la semana pasada por el Gobierno del país suramericano.

Los universitarios junto a los activistas comenzaron su protesta en la sede de la UCV -principal del país- y luego marcharon hacia la autopista Gran Cacique Guaicapuro -la vía más transitada de Caracas- para exigir, con un gran cartel, la liberación de todos los presos políticos.

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Asimismo, corearon varias consignas como 'Víctor Hugo presente, tu justicia está pendiente', 'Delcy libera, la familia los espera' y 'ni uno, ni dos, que sean todos'.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) permitieron la protesta dentro de la autopista al bloquear el paso para los vehículos, aunque intentaron en un principio persuadir a los asistentes para que se manifestaran a las afueras de la UCV.

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"Son muchos los presos políticos que siguen en riesgo de morir", dijo a EFE la activista Sairam Rivas, desde la autopista Gran Cacique Guaicapuro.

La integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos sostuvo que el objetivo es alzar la voz por los que siguen detenidos y para evitar que se registren otras muertes dentro de las cárceles venezolanas.

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Por su parte, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Miguelangel Suárez, señaló a EFE que seguirán protestando hasta que se liberen a todos los presos políticos en el país.

"Tienen 15 días para sentarse con nosotros y resolver de una vez por todas el tema de los presos políticos, de no ser así se van a encontrar a toda la juventud de este país movilizada de punta a punta hasta que los liberen a todos", subrayó.

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Suárez aseguró que los estudiantes venezolanos no van a permitir que se sigan muriendo presos en los centros de reclusión.

El pasado jueves, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Quero, luego de 16 meses de denuncias de la madre del detenido, Carmen Navas, sobre la desaparición de su hijo.

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La cartera de Estado informó que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar".

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Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después y la Fiscalía, presidida por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación penal, que ha sido respaldada por el Parlamento.

Sin embargo, ONG han señalado que la investigación debe ser independiente y con ayuda internacional. EFE

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(foto)(video)