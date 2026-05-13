El presidente dominicano viaja a Guyana para reunirse con su homólogo Irfaan Ali

Santo Domingo, 13 may (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, viajará en la tarde de este miércoles a Guyana, donde tiene previsto una reunión bilateral y la firma de acuerdos de cooperación con su homólogo guyanés, Irfaan Ali.

Abinader llegará al aeropuerto de Georgetown, la capital de Guyana, pasadas las siete de la tarde hora local (23:00 GMT), donde será recibido con honores militares, detalló la Presidencia dominicana en un comunicado.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el presidente dominicano tendrá una recepción oficial en la Casa de Gobierno, la residencia oficial del presidente del país, en la que estará acompañado de su homólogo guyanés.

El jueves por la mañana el presidente Irfaan Ali ofrecerá un desayuno oficial a Abinader y a su comitiva en la Casa de Gobierno.

PUBLICIDAD

Después, ambos mandatarios, junto a funcionarios de los dos países, mantendrán una reunión bilateral y firmarán un nuevo convenio de cooperación.

Se espera que ambos mandatarios den seguimiento a "múltiples" acuerdos firmados entre los dos países desde 2023 en materia de energía, seguridad alimentaria y cooperación comercial.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado dominicano regresará a su país el mismo jueves por la tarde.

Este viaje de Abinader se produce después de participar este miércoles, junto con el presidente panameño, José Raúl Mulino, en la inauguración del XII Congreso Mundial de Zonas Francas, en la ciudad de Panamá.

PUBLICIDAD

Un evento que congrega a más de 1.500 líderes empresariales y políticos para analizar el futuro del comercio y la inversión ante los retos actuales en el sector. EFE