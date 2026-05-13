Amaia Montero rompe su silencio tras las críticas y aclara si va a dejar la gira de La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero se subía de nuevo a un escenario con La Oreja de Van Gogh casi dos décadas después de su marcha del grupo este sábado en el primer concierto de su gira 'Tantas cosas que contar tour 2026' en el Bizkaia Arena de Bilbao.

Una emocionante reaparición en la que 'la reina del pop', radiante con un ajustado mono rosa fucsia, hacía un completo repaso por los grandes éxitos de la banda, como '20 de enero', 'Rosas', o 'La playa', y que ha desatado un gran revuelo y numerosas críticas en redes sociales debido a la calidad vocal de la cantante en diferentes momentos de la noche.

PUBLICIDAD

Demoledores comentarios que habrían dejado "absolutamente devastada" a Amaia, que según 'El tiempo justo' se estaría planteando incluso dejar la gira de La Oreja de Van Gogh porque su ilusión inicial en su regreso al grupo se habría tranformado en todo lo contrario por la "crueldad" y "dureza" de sus detractores.

Especulaciones que ha querido zanjar de raíz la artista, que ha roto su silencio a través de un extenso mensaje publicado en su perfil de Instagram en el que rotunda, y sobre todo feliz y fuerte, ha dejado claro que no se le ha pasado por la cabeza cancelar sus conciertos.

PUBLICIDAD

"¡¡¡Buenos días!!! Hace tres semanas ya planeé cómo iban a ser los días después de los conciertos en Bilbao. Y así lo he hecho y cumplido, por eso os escribo hoy. He desconectado y con mucho éxito" ha comenzado, revelando que la razón de su silencio es que al llegar de Bilbao "me di una ducha, me recogí el pelo, me puse el pijama y ahí empezó todo: descansé como una niña después de su mejor cumpleaños y al despertar estaba muy feliz".

"Salí al jardín a respirar. Comí y volví a la cama. Por la tarde vi mis series (palomitas incluidas) y me volví a dormir. Al día siguiente, mi móvil que también había descansado, ardía de mensajes de cariño, amor y enhorabuenas. Me hizo muchísima ilusión pero seguí con mi plan. Descansar, descansar y descansar" ha continuado relatanto lo que ha hecho estos casi tres días 'desaparecida' de redes sociales.

PUBLICIDAD

Como ha revelado, este martes "hacia las 7 de la tarde llegó una llamada de un íntimo amigo mío que me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira". "Le respondí muy sorprendida: "¿cómo?" Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote" ha asegurado, desvelando que "cuando ya puede retomar la conversación le respondí con un rotundo NO y le dije por qué me lo preguntaba".

"Al contármelo caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar lejos de ser ingenuo es lo más sano e inteligente que uno puede hacer pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando, pero sigue siendo sólo ruido" ha expresado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, y "lamentablemente no me sorprende". "Estoy tan orgullosa de @laorejadevangogh , tan emocionada de lo que viví en Bilbao con 30.000 personas dándolo todo, ese público tan maravilloso, agradecido y entregado que no puedo estar más feliz" ha querido dejar claro.

Y por si hubiese alguna duda, ha recordado lo que dijo sobre el escenario: "hemos vuelto, hemos vuelto de verdad. Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible". "Hoy sigo mi plan y me voy unos días a uno de mis lugares favoritos del mundo a seguir desconectando. Gracias Bilbao!! Madrid!! No sabéis las ganas que tenemos de veros!! Always show must go on" ha concluido, zanjando así cualquier duda sobre si se le ha pasado por la cabeza cancelar la gira.

PUBLICIDAD