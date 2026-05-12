Tribunal rechaza reconsiderar demanda de Trump contra Hillary Clinton por presunto complot

Nueva York, 12 may (EFE).- Un tribunal de apelaciones rechazó este martes reconsiderar una demanda del presidente Donald Trump contra Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata (DNC) por presunto complot en 2016 y mantuvo un fallo en su contra, que incluye sanciones.

En 2022, Trump interpuso en un tribunal de Florida la demanda en la que acusaba a la exsecretaria de Estado demócrata, al exdirector del FBI James Comey y a otros funcionarios de conspirar durante la campaña electoral de 2016 para hacer creer al electorado que tenía vínculos con Rusia.

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El caso fue desestimado inicialmente ese mismo año por el juez del distrito sur de Florida Donald Middlebrooks, que argumentó que los reclamos del magnate no estaban respaldados por "ninguna autoridad legal", y posteriormente Trump y su abogada fueron sancionados.

Trump y su entonces abogada, Alina Habba, a la que el presidente ha promocionado al Departamento de Justicia en su actual mandato, fueron multados en 2023 con 1 millón de dólares en lo que el juez consideró un caso "de mala fe y para un propósito inadecuado".

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El juez Middlebrooks, en su fallo de 2023, describió a Trump como "un prolífico y sofisticado litigador que repetidamente usa los tribunales para buscar venganza contra sus adversarios políticos", y también lo calificó de "genio del abuso estratégico del proceso judicial".

En 2025, Trump apeló el fallo en su contra en la Corte de Apelaciones del Undécimo circuito, que decidió mantener la demanda desestimada y las sanciones: "Muchos de los argumentos legales de Trump y Habba fueron efectivamente frívolos", dictó en 2025 un panel de jueces.

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Ese tribunal de apelaciones rechazó hoy reconsiderar la demanda, como habían solicitado el presidente y su antigua abogada, por lo que la batalla podría elevarse a la máxima instancia judicial del país, el Tribunal Supremo, si Trump interpone un recurso para ello. EFE