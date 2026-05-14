El expresidente paraguayo Horacio Cartes reaparece en público tras recibir un marcapasos

Asunción, 14 may (EFE).- El expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018), que a inicios de marzo pasado moderó sus actividades tras recibir un marcapasos, reapareció este jueves en público para asistir a los actos por los 215 años de la independencia del país.

Cartes, de 69 años, acudió al tedeum -un himno católico para dar gracias- en la Catedral Metropolitana de Asunción, al que también asistieron las autoridades del país, encabezadas por el mandatario Santiago Peña.

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"Bien, gracias a Dios", dijo Cartes a periodistas cuando le consultaron por su estado de salud. "A pesar de que varios de ustedes querían verme muerto, estoy vivo. Me van a aguantar mucho todavía", agregó el expresidente.

Cartes había retomado sus actividades a mediados de abril, cuando se presentó en la sede de la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado y que preside desde diciembre de 2022.

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Pero no se presentaba en público con presencia de la prensa desde el 25 de febrero, un día antes de sufrir convulsiones, presuntamente vinculadas a un bloqueo cardíaco o arritmia por la que estuvo en terapia intensiva, informaron en su momento sus médicos.

Cartes, uno de los empresarios más importantes de Paraguay, es considerado el mentor político del presidente Santiago Peña, quien en marzo llamó a "dejar de lado" los "escenarios alternativos" de quienes sugirieron sustituir al dirigente en el liderazgo del Partido Colorado por su convalecencia.

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"Todos los que hicieron escenarios alternativos pueden dejarlos de lado, tenemos Horacio Cartes para rato y tenemos un presidente (de la ANR) que tiene una fortaleza que nace de su gran amor por el Paraguay", apuntó entonces Peña. EFE