Iberoamérica agradece a España que ponga en valor la urgencia de las enfermedades raras

Madrid, 14 may (EFE).- El Secretario General Iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, agradeció este jueves a España que ponga en valor la importancia de mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las denominadas enfermedades raras "o desatendidas", afecciones que, dijo, sufren unos 45 millones de personas en Iberoamérica.

"Son enfermedades muy peculiares (...), muy difíciles de diagnosticar y sobre todo de tratar, porque sus requerimientos son muy particulares", dijo desde Madrid Allamand en una rueda de prensa junto a la ministra española de Sanidad, Mónica García, tras participar en la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud.

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La reunión estuvo precedida precisamente por un Encuentro Iberoamericano sobre Enfermedades Raras, patologías que "podría pensarse que son un problema pequeño", pero que condicionan a decenas de millones de personas sólo en la comunidad iberoamericana.

El contenido de la reunión ministerial de Sanidad, preparatoria para la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en la capital española a principios de noviembre, "ha sido particularmente significativo, porque se han abordado la mayoría de los temas medulares de salud pública de la región", aseguró Allamand.

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Entre ellos figura la búsqueda de protocolos comunes para responder a futuras emergencias sanitarias, los precios accesibles para medicamentos, la formación de personal de servicios sanitarios, los crecientes problemas de salud mental, los trasplantes y las mencionadas enfermedades raras, un problema que los anfitriones este año de las sesiones del foro iberoamericano quieren destacar.

Además, los problemas de salud mental tienen "una importancia creciente", destacó el chileno, que recordó que el presupuesto que los países iberoamericanos destinan a este área es de menos del 3 %, pese a que el suicidio es ya la segunda causa de muerte en personas de menos de 30 años en la región.

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"Ha sido una reunión muy buena y positiva", reiteró el Secretario General Iberoamericano, que puso a España como un referente global en trasplantes y agradeció a la ministra García por el compromiso de su Gobierno con las enfermedades raras y por poner "por delante" el asunto en un foro de esta categoría. EFE

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