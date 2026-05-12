Starmer se niega a dimitir pese a las presiones que recibe de su partido

Londres, 12 may (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a su gabinete, en una sesión que tiene lugar en este momento, que no tiene intención de dimitir ante las crecientes presiones dentro del Partido Laborista para que lo haga de inmediato o, al menos, presente un calendario para dejar el poder.

Según sus palabras hechas públicas por su oficina, el partido "dispone de un mecanismo para contestar (la autoridad) de un líder, y no se ha puesto en marcha", en referencia a los 81 diputados necesarios para forzar unas elecciones primarias dentro del partido y buscar un sustituto para Starmer. EFE

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