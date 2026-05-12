El jefe de Hizbulá aboga por diálogo "indirecto" con Israel en vísperas de nueva reunión

Beirut, 12 may (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pidió este martes el inicio de negociaciones "indirectas" con Israel y aseguró que seguirán defendiéndose en el campo de batalla, a dos días de que tenga lugar una nueva ronda de diálogo directo entre ambos países.

"Llamamos a optar por negociaciones indirectas donde las cartas fuertes están en manos del negociador libanés y a retirarse de las negociaciones directas, que solo suponen beneficios para Israel y concesiones gratuitas por parte de la autoridades libanesas", dijo en una carta abierta a la cúpula de su movimiento.

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"No nos someteremos ni nos rendiremos, y continuaremos defendiendo al Líbano y a su pueblo por mucho que pase el tiempo y por grandes que sean los sacrificios, que son menores que el precio de la rendición. El enemigo terminará cediendo, tarde o temprano", sentenció el clérigo chií. EFE