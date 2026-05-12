La oferta de alquiler permanente sigue cayendo en las zonas declaradas tensionadas, según idealista

La oferta de vivienda destinada al alquiler permanente continúa en descenso durante el primer trimestre de 2026 en todas las capitales declaradas como zonas tensionadas y con controles de precios, según datos difundidos este martes por idealista.

La mayor reducción de oferta se ha registrado en Pamplona, con un descenso interanual del 39%, le sigue A Coruña (-33%), San Sebastián (-28%), Bilbao (-21%), Tarragona (-15%), Lleida (-12%), Barcelona (-9%) y Vitoria (-4%). Girona fue la única excepción, al incrementar su oferta un 9%.

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Fuera de las zonas tensionadas, las mayores caídas correspondieron a Melilla (-36%), Huelva (-33%), Ceuta (-31%), Huesca (-31%) y Soria (-26%). Entre los grandes mercados no tensionados, Alicante ha reducido su oferta un 8%, Sevilla un 6%, Valencia un 4% y Málaga un 2%. En Madrid la oferta se ha mantenido estable, mientras que Palma registró un aumento del 3%.

En total, han sido 17 las capitales españolas que han incrementado su oferta de alquiler permanente durante el ultimo año. Lugo ha liderado las subidas con un aumento del 30%, seguida de Cáceres, con un 26%.

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El informe señala que el alquiler de temporada continúa ganando peso en el mercado de vivienda. Al cierre del primer trimestre de 2026, este tipo de arrendamientos representan el 27% de la oferta total, tras aumentar un 22% interanual, mientras que la oferta de alquiler permanente ha descendido un 3% en el conjunto nacional.

Entre las ciudades tensionadas, A Coruña ha registrado el mayor incremento de alquileres de temporada, con un aumento del 188%, seguida de Pamplona (78%), San Sebastián (67%), Vitoria (55%), Bilbao (41%), Lleida (20%) y Girona (13%). Por el contrario, tras la aprobación de la ley autonómica catalana, la oferta de alquiler temporal ha caído un 16% en Tarragona y un 29% en Barcelona.

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A pesar de ello, Barcelona sigue siendo la capital con mayor peso de alquileres de temporada, que representan el 55% de la oferta total, frente al 64% del trimestre anterior. Le siguen San Sebastián (49%), Bilbao y Cádiz (44% en ambos casos), Girona (41%) y Pamplona (41%).

LOS MERCADOS NO TENISONADOS

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Entre los principales mercados no tensionados, Valencia concentra un 31% de oferta en alquiler temporal, mientras que Málaga, Madrid y Sevilla registran un 28% cada una. En Palma el porcentaje ha alcanzado el 25% y en Alicante el 22%.

En el extremo opuesto, la oferta en esta modalidad apenas tiene presencia en Guadalajara (4%), Ourense y Palencia (5% en ambos casos), así como en Melilla y Valladolid (6%).

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El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha asegurado que los datos reflejan que "la intervención en el mercado genera escasez" y ha afirmado que la retirada de oferta sigue acelerándose en las ciudades con los "precios topados".

Además, Iñareta ha sostenido que las medidas adoptadas en Cataluña para limitar el alquiler de temporada han reducido este tipo de oferta, aunque los propietarios no los han puesto en "alquiler permanente", como era la intención del legislador.

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