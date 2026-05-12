Lufthansa ejercerá en junio la opción para adquirir la mayoría en la italiana ITA

Fráncfort (Alemania), 12 may (EFE).- El grupo de aerolíneas Lufthansa ejercerá en junio su opción para adquirir una participación mayoritaria en la italiana ITA Airways, por lo que aumentará su participación del 41 hasta el 90 % al precio acordado de 325 millones de euros.

Lufthansa informó este martes de que el consejo de supervisión aprobó en una reunión ayer esta decisión del comité ejecutivo.

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La adquisición de la participación de 49 % está sujeta a la aprobación de la Comisión Europea (CE) y del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).

Lufthansa prevé cerrar la transacción en el primer trimestre de 2027.

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Una vez concluida la transacción, ITA Airways será integrada completamente en el grupo de aerolíneas Lufthansa operativa y financieramente.

Desde el 17 de enero de 2025, Lufthansa tiene una participación minoritaria del 41 % de ITA Airways.

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Lufthansa acordó en junio de 2023 con el Ministerio de Economía y Finanzas italiano la opción de adquirir otra participación del 49 %.

El Ministerio de Economía y Finanzas italiano mantiene una participación del 10 % en ITA Airways, que en 2028 será adquirida también por Lufthansa.

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"Tras la adquisición de la primera participación del 41 % en ITA Airways el año pasado, prometimos la integración de la aerolínea más rápida de nuestra historia", dijo este martes el consejero delegado del grupo Lufthansa, Carsten Spohr, en la junta general de accionistas.

Spohr añadió que Lufthansa quería completar los principales pasos de la integración en el grupo en 18 meses, pero lo han hecho más rápido.

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Todos los interfaces de clientes están ya integrados excepto los de los vuelos de Norteamérica donde todavía es necesaria la aprobación de los reguladores para la fusión. EFE