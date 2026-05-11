Trump afirma que pedirá a Xi la liberación de Jimmy Lai y espera debatir sobre Taiwan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que tratará con el presidente de China, Xi Jinping, en su próxima visita a finales de semana a Pekín la liberación del disidente hongkonés Jimmy Lai y que espera debatir sobre la situación en Taiwán.

"Jimmy Lai es así, causó mucha agitación en China. Intentó hacer lo correcto. No tuvo éxito, fue a la cárcel y a la gente le gustaría que saliera. Y a mí también me gustaría que saliera", ha asegurado en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, donde ha recalcado que ya ha tratado en anteriores ocasiones con China la situación del opositor y que volverá "a mencionarlo" con motivo de su visita a Pekín.

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Respecto a la situación en Taiwán, Trump ha reivindicado su buena relación con Xi para insistir en que Pekín sabe que Washington no quiere ver ningun movimiento de China contra la isla, en permanente amenaza de una unificación por la fuerza con el resto de la China continental.

Así, el mandatario ha comparado la situación en Ucrania con Taiwán. "Si tienes al presidente adecuado, no creo que vaya a pasar. Estaremos bien. Tengo una muy buena relación con el presidente Xi y él sabe que no quiero que eso pase", ha afirmado.

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En todo caso, ha señalado que la isla está "muy lejos" de territorio norteamericano y ha admitido que parte de las conversaciones con su homólogo chino serán sobre si Estados Unidos sigue vendiendo armamento a Taipei.

"Al presidente Xi le gustaría que no lo hiciéramos. Y mantendré esa conversación. Esa es una de las muchas cosas de las que hablaré", ha expuesto.

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Este lunes las autoridades de China se han mostrado dispuestas a lograr una "mayor estabilidad" a nivel global de cara al encuentro entre líderes en el marco del viaje de Trump a Pekín del 13 al 15 de mayo.

La idea es "expandir la cooperación, gestionar las diferencias e inyectar una mayor estabilidad y certeza en un mundo marcado por el cambio", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, sobre la que será la primera visita de un presidente estadounidense al gigante asiático en nueve años.

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