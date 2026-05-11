Más de 50 diputados laboristas piden públicamente la dimisión de Starmer

Londres, 11 may (EFE).- Más de 50 diputados del Partido Laborista han pedido públicamente en los últimos días la dimisión del actual primer ministro británico, Keir Starmer, al frente del Gobierno del país y de su formación, tras la debacle sufrida por los laboristas en los comicios locales y regionales del pasado jueves.

Starmer trató de enfrentar las críticas internas con un discurso este lunes en el que estableció las prioridades de su Gobierno para el resto de la legislatura y prometió, entre otras, poner al Reino Unido "en el corazón de Europa" tras el Brexit.

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Sin embargo, las palabras del líder laborista no parecieron ser suficientes para mitigar las presiones que enfrenta desde sus propias filas. Según la BBC, a media tarde del lunes al menos 55 diputados habían pedido explícitamente la dimisión de Starmer, o bien inmediatamente, o planificada con tiempo para encontrar un reemplazo competente. EFE