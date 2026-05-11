Los últimos pasajeros del Hondius abandonan el crucero y parten hacia el aeropuerto

Granadilla de Abona (Tenerife), 11 may (EFE).- Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado esta tarde el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur.

Se trata de seis pasajeros y 20 tripulantes del barco, que ha tenido que atracar debido al cambio de las condiciones del mar y al fuerte viento que dificultaba la operatividad del desembarque.

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En el aeropuerto tinerfeño les esperan dos aviones con destino a Países Bajos; en uno de ellos irán los miembros de la tripulación y en el segundo partirán cuatro pasajeros australianos, uno neozelandés y otro ciudadano británico.

Tras bajar del barco, el pasaje se han despedido con saludos de los tripulantes que permanecerán en barco en su travesía hacia Róterdam. EFE

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