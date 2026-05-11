Petro decreta duelo nacional por muerte de exvicepresidente y por periodista asesinado

Bogotá, 11 may (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, decretó este lunes duelo nacional por las muertes del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y del joven periodista Mateo Pérez, asesinado la semana pasada en la localidad de Briceño (noroeste) por grupos armados.

"Se decreta duelo nacional por el joven periodista Mateo Pérez y por el exvicepresidente", expresó en la red social X el mandatario, situado en las antípodas políticas de Vargas Lleras, quien es despedido este lunes con un funeral de Estado en la Catedral Primada de Bogotá.

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Vargas Lleras, abogado y figura prominente de la derecha colombiana, tuvo una dilatada carrera en la que fue concejal, senador, ministro y, para finalizar, vicepresidente entre 2014 y 2017, en el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018).

En dos ocasiones fue candidato presidencial, en 2010 y 2018, pero salió derrotado a pesar de pertenecer a una de las dinastías políticas del país.

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Petro ya había reconocido el viernes, al dar la noticia de su fallecimiento, que Vargas Lleras "tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador" y lamentó "que su seriedad en el debate desaparezca".

Entre tanto, una comisión humanitaria encontró el viernes el cuerpo de Mateo Pérez Rueda, quien estaba desaparecido desde el martes pasado cuando hacía un trabajo periodístico en una zona de disputa entre los municipios de Briceño y Yarumal entre el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y el Frente 36 de las disidencias de las FARC.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recordó que Pérez "se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local" porque en su portal "informó y cubrió corrupción, orden público, seguridad y política local". EFE