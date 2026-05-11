State Street Investment Management anuncia la apertura de su nueva oficina en Madrid

La gestora estadounidense State Street Investment Management ha anunciado la apertura de su nueva oficina en Madrid, reforzando su compromiso a largo plazo con el mercado español, según ha informado este viernes en un comunicado.

Desde la gestora han asegurado que España es un mercado con un "elevado potencial" de crecimiento y con dinámicas "propias" dentro del entorno europeo, caracterizado por un ecosistema financiero "sofisticado" y una creciente interconexión con los flujos internacionales de capital.

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La firma cuenta, además, con una "amplia" experiencia tanto en gestión indexada como activa, lo que le permite ofrecer una gama completa de soluciones de inversión.

"La apertura de esta oficina subraya claramente nuestro compromiso con el mercado español y con nuestros clientes en el país, y servirá como una importante base operativa mientras seguimos ofreciendo productos y servicios para apoyar a nuestros clientes en la región", ha explicado la vicepresidenta ejecutiva y directora para Europa, Oriente Medio y África de la firma, Ann Prendergast.

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Por su parte, el director general de State Street Investment Management, Francesco Lomartire, ha considerado que su experiencia global y su conocimiento local les permitirá aportar "valor" desde una perspectiva colaborativa y de largo plazo.

En definitiva, con esta apertura, State Street Investment Management reafirma su voluntad de seguir trabajando "estrechamente" con clientes y socios para acompañar la evolución del mercado y sus futuras necesidades.

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State Street Investment Management es la división de gestión de activos de State Street Corporation, un grupo financiero global con sede en Boston, Massachusetts (Estados Unidos). Fue fundada como brazo de gestión de inversiones de State Street en 1978 y opera actualmente como gran gestora global, pero su país de origen es EEUU.