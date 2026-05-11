Seúl condena el impacto contra un buque en Ormuz y promete medidas contra los responsables

Seúl, 11 may (EFE).- El Gobierno de Corea del Sur condenó este lunes el impacto sufrido por un buque operado por una naviera surcoreana a principios de mayo en el estrecho de Ormuz, y dijo que tomará medidas contra los responsables una vez sean identificados.

"Condenamos enérgicamente este acto, que no puede justificarse ni tolerarse", aseguró el asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, durante una rueda de prensa.

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Sus declaraciones llegan un día después de que el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur anunciase que la explosión registrada el pasado 4 de mayo en el buque HMM Namu fue causada por el "impacto externo" de dos objetos voladores no identificados, sin que las autoridades surcoreanas hayan identificado aún a los responsables.

El impacto no causó heridos entre los 24 tripulantes de la nave, aunque dejó un agujero en el casco de siete metros, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

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Wi, el asesor de Seguridad Nacional, dijo este lunes que el Gobierno aún está tratando de identificar a los responsables del ataque.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a Irán del incidente, algo que Teherán ha negado tajantemente.

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Está previsto que este lunes se reúnan en Washington el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, y su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, para tratar diversos asuntos, entre ellos la seguridad de navegación en Ormuz. EFE