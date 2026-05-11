Kiko Rivera reacciona al acercamiento entre su madre y su hermana: "Me alegro mucho, por supuesto que sí"

Una semana después de sincerarse en su scoop para '¡De viernes!' y confesar que la reconciliación entre su madre y su hermano Kiko Rivera la ha hecho sentirse una vez más como si ni siquiera existiese para ellos, Isa Pantoja se sentaba este viernes en el plató del programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona y, para sorpresa de todos, revelaba su acercamiento a Isabel Pantoja después de varios años sin ningún tipo de relación en los que la tonadillera no ha asistido a su boda con Asraf Beno, no ha estado a su lado cuando la operaron de urgencia de peritonitis, y ni siquiera la felicitó tras el nacimiento de su hijo Cairo en junio de 2025, al que todavía no conoce.

"Mi madre me ha escrito. La primera impresión ha sido de felicidad", ha confesado, reconociendo que "no quiero hacerme ilusiones, no quiero volver a perderla porque lo he pasado tan mal... Tengo muchos sentimientos encontrados, estoy muy contenta, pero también tengo mucho miedo. Estoy en una nube, pero no quiero que me hagan más daño porque no podría encajarlo".

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Una reconciliación por mensaje que espera sellar en persona con un reencuentro madre e hija cuando Isabel Pantoja regrese a España tras su gira por América, y a la que Kiko Rivera ha reaccionado con una gran sonrisa en su reaparición ante las cámaras este lunes en compañía de su novia Lola García.

Admitiendo que no ha visto la entrevista de su hermana en '¡De viernes!', el ex de Irene Rosales ha confesado que "me alegro mucho" de que ambas hayan hablado. "Por supuesto que sí" ha añadido sin disimular su felicidad cuando Europa Press le ha preguntado si se alegra por Isa, respondiendo con una sonora carcajada y un "eres muy grande" al reportero, a si él ha tenido algo que ver en que la tonadillera haya dado el paso de escribir a su hija, dejando entrever que ha hecho de intermediario en su acercamiento.

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