Rheinmetall y Deutsche Telekom desarrollan un escudo antidrones

Fráncfort (Alemania), 11 may (EFE).- El fabricante de armamento Rheinmetall y la compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekon desarrollan juntas un escudo contra drones y sabotaje para defenderse, por ejemplo, de ciberataques.

Ambas compañías informaron este lunes de que el acuerdo de desarrollo del escudo defensivo se encuentra en un estadio temprano.

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Rheinmetall y Deutsche Telekom quieren proteger juntas con este escudo ciudades e infraestructuras críticas en Alemania, según el acuerdo alcanzado los días previos a la exposición de técnica de seguridad AFCEA en Bonn.

Debido a la actual situación geopolítica, la protección de infraestructuras críticas es muy importante.

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"Las amenazas híbridas mediante sabotaje o vuelos de drones aumentan continuamente", dijeron Rheinmetall y Deutsche Telekom en un comunicado.

Amas compañías quieren desarrollar capacidades y tecnologías para protegerse contra ataques cibernéticos o para proteger físicamente bienes inmuebles, la llamada seguridad perimetral.

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Se trata de interceptar los drones a tiempo y evitar las agresiones o ataques de los drones en instalaciones energéticas, puentes y otras infraestructuras críticas.

Deutsche Telekom trabaja desde 2017 con autoridades públicas y empresas en la seguridad de drones para proteger infraestructuras críticas o grandes eventos.

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Por ejemplo, detectó vuelos ilegales de drones durante la Eurocopa de fútbol de 2024 por encargo de la Policía alemana.

La detección y defensa de drones es técnicamente compleja porque depende de sensores específicos para cada ubicación y terreno.

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Deutsche Telekom realiza pruebas tanto en los aeropuertos internacionales como en los regionales en Alemania desde 2017. EFE