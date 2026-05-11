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‘El diablo viste de Prada 2’ lidera taquilla en países exsoviéticos

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Moscú, 11 may (EFE).- ‘El diablo viste de Prada 2’ lideró la taquilla de los países exsoviéticos, sin contar a Rusia y Bielorrusia, sujetas a sanciones, el primer fin de semana de su estreno internacional, informó el portal Kinobusiness.

Según la fuente, el filme recaudó en pocos días 132 millones de rublos, es decir, casi 2 millones de dólares.

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'El diablo viste de Prada 2' ('The Devil wears Prada 2') se colocó previamente como líder de taquilla en Italia, Brasil, Reino Unido, México, Australia, China, Alemania, España y Korea del Sur, entre otros mercados.

La secuela del famoso filme, protagonizada nuevamente por Meryl Streep y Anne Hathaway, ya partía con buenas expectativas.

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La primera película, que se estrenó en 2006, estaba basada en una novela de Auren Weisberg, que trabajó como asistente de la entonces jefa de la revista Vogue, Anna Wintour.

La secuela, que ha contado con el regreso del director de la primera entrega, David Frankel, y la guionista Aline Brosh McKenna, retoma la historia dos décadas después, cuando Andy Sachs (Anne Hathaway), vuelve a la revista como editora de reportajes bajo la dirección de Miranda Priestly (Meryl Streep). EFE

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