Agencias

Serie previa con motivo de la visita de Trump a China

Guardar

Madrid, 11 may (EFE).- Con motivo de la visita a China del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves y viernes, la Agencia EFE enviará desde este lunes una serie previa con la guía CHINA EEUU.

Calendario de publicación

PUBLICIDAD

Lunes 11

CHINA EEUU

PUBLICIDAD

Pekín - China y Estados Unidos llegan a la reunión prevista entre Xi Jinping y Donald Trump con una frágil tregua comercial aún vigente, pero puesta a prueba por viejos frentes abiertos, como los aranceles y las tierras raras, nuevas disputas tecnológicas y la crisis energética desatada por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

(Texto)

CHINA EEUU

Pekín - Más de medio siglo después del viaje de Richard Nixon a la China de Mao Zedong, que abrió en 1972 el deshielo entre ambos países, Donald Trump pondrá fin con su próxima visita a casi una década sin desplazamientos de presidentes estadounidenses al gigante asiático, en una relación hoy marcada por la desconfianza mutua.

(Texto)

Martes 12

CHINA EEUU

Pekín - China afronta la próxima reunión entre Xi Jinping y Donald Trump con un repertorio de cartas negociadoras que combina viejas bazas, como las tierras raras, su enorme mercado interno, su peso en las cadenas de suministro o las compras de productos agrícolas estadounidenses, con nuevos ases en la manga como su influencia sobre Irán.

(Texto)

EEUU CHINA

Pekín - Pese a los minuciosos planes y tras un cambio de fecha, la visita del presidente Donald Trump esta semana a Pekín para verse con su homólogo, Xi Jinping, estará marcada por la crisis en Irán y la dificultades de Washington para reconducir la relación hacia los escasos terrenos en los que no hay una competencia excluyente. Por Jairo Mejía, enviado especial.

(Texto)

CHINA EEUU

Taipéi - Taiwán será uno de los asuntos clave de la reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump, prevista para mediados de mes en Pekín: en ella el líder chino buscará influir en la postura de Washington sobre Taiwán, presionando para una eventual declaración de "oposición" a la independencia de la isla o una revisión de la venta de armas, según expertos consultados por EFE.

(Texto)

Int

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Corea del Sur condena el ataque de la semana pasada contra un buque surcoreano en el estrecho de Ormuz

Corea del Sur condena el ataque de la semana pasada contra un buque surcoreano en el estrecho de Ormuz

Clavijo ve con preocupación que dos pasajeros con positivo bajaran del barco en Canarias

Clavijo ve con preocupación que dos pasajeros con positivo bajaran del barco en Canarias

State Street Investment Management anuncia la apertura de su nueva oficina en Madrid

State Street Investment Management anuncia la apertura de su nueva oficina en Madrid

Guterres (ONU) expresa su apoyo a España en la gestión de la crisis del hantavirus

Guterres (ONU) expresa su apoyo a España en la gestión de la crisis del hantavirus

Prosus vende a Aspex Management un 5% de Delivery Hero (Glovo) por 335 millones

Prosus vende a Aspex Management un 5% de Delivery Hero (Glovo) por 335 millones