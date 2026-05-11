Modi viaja a Emiratos y a cuatro países de Europa tras urgir al ahorro energético en India

Nueva Delhi, 11 may (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, iniciará este viernes una gira diplomática que le llevará a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), los Países Bajos, Suecia, Noruega e Italia, bajo una crisis energética que ha urgido al país al ahorro de divisas por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio.

El mandatario iniciará su agenda en Abu Dabi con una reunión con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para abordar la seguridad de los flujos de energía, una prioridad para Nueva Delhi, que ya ha llamado a la población a aplicar medidas de racionamiento drásticas frente a la crisis de suministro.

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Tras la cita urgente, Modi viajará a los Países Bajos el mismo día para visitar al primer ministro Rob Jetten, donde mantendrá conversaciones sobre semiconductores, hidrógeno verde y defensa, según ha confirmado un comunicado del Ejecutivo indio, además de ser recibido por los reyes Guillermo Alejandro y Máxima.

Entre el 17 y 18 de mayo, el jefe de Gobierno indio se trasladará a Gotemburgo (Suecia) para repasar el comercio bilateral con su homólogo Ulf Kristersson y participar en la Mesa Redonda Europea de la Industria junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

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La cuarta escala tendrá lugar en Noruega el 18 y 19 de mayo, en la que será la primera visita de un primer ministro indio a este país en 43 años.

Allí, Modi participará en la III Cumbre India-Países Nórdicos el 19 de mayo junto a los líderes de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia para impulsar la transición verde, la economía azul y la implementación del reciente acuerdo comercial EFTA-TEPA, agregó la nota gubernamental.

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La gira concluirá en Italia los días 19 y 20 de mayo, donde Modi se reunirá con el presidente Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni para repasar el Plan Estratégico Conjunto de Cooperación para el periodo 2025-2029. EFE