Las selecciones españolas de flag football no pueden con la potente México en dos amistosos en Las Rozas

Las selecciones españolas femenina y masculina de flag football tuvieron este pasado fin de semana en la localidad madrileña de Las Rozas un enfrentamiento amistoso contra la de México, una de las potencias de este deporte y que se impuso en ambos.

Estos encuentros sirvieron a ambos combinados nacionales para seguir con su preparación en un deporte que será olímpico en Los Ángeles 2028 y que tendrá el próximo mes de agosto el Mundial que acogerá la localidad alemana de Düsseldorf.

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Según informó este lunes la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), las dos selecciones de ambos países entrenaron conjuntamente en el Centro Deportivo El Cantizal de la localidad madrileña y también se enfrentaron en un doble compromiso amistoso que "supuso una excelente oportunidad para medir el nivel competitivo del flag football nacional ante una de las grandes potencias mundiales de esta disciplina".

En categoría femenina, España firmó una gran actuación ante la actual número uno del ranking mundial. Las jugadoras que dirige Daniel Castañón, bronce en el último Europeo y séptimas en el ranking mundial, brillaron pese a caer por 25-35 en un partido que llegaron a dominar al descanso por un ajustado 18-16 y tras un gran arranque (12-0). Pero en la reanudación, México mostró todo su potencial competitivo y remontó.

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Por su parte, en categoría masculina, el combinado nacional, donde se estrenaba como seleccionador Christian García Delgado, también empezó el partido a un gran nivel frente a su rival, tercero en el ranking mundial y llegó a mandar de inicio por 7-0, pero los mexicanos demostraron igualmente su calidad y una enorme efectividad ofensiva para terminar ganando con comodidad por 13-56.

"Más allá de los resultados, el balance global del fin de semana no puede ser más positivo para el flag football español. La presencia de las selecciones mexicanas, una referencia mundial en esta disciplina, permitió vivir dos partidos de máxima exigencia competitiva y confirmó el excelente momento de crecimiento y proyección internacional que atraviesa esta modalidad en España", celebró la FEFA.

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El organismo también destacó que "la convivencia entre ambos combinados nacionales durante estos días en Las Rozas reforzó además los vínculos deportivos e institucionales entre ambas federaciones, en un contexto de colaboración internacional que seguirá siendo clave para el desarrollo del flag football de cara a su estreno olímpico en Los Ángeles 2028".