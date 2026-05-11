Fundación Adecco y Club de Excelencia en Sostenibilidad convocan la IX edición de los Premios Diversidad e Inclusión

Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad han convocado la IX edición de los Premios Diversidad e Inclusión, unos galardones otorgados a aquellas entidades que han destacado por el avance e innovación en sus estrategias DE&I y que este año contarán, un año más con el apoyo de la Casa Real, que ostentarán la presidencia de honor.

"La concesión de la presidencia de honor por parte de la Casa Real supone un reconocimiento clave al papel que desempeñan las estrategias de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I) como impulsores del progreso y el bienestar social. Su implicación constituye un estímulo que animará a las empresas a perseverar en la construcción de entornos más inclusivos que contribuyan a reducir las desigualdades sociales y corporativas. Por todo ello, un año más, recibimos con gran gratitud este respaldo hacia la labor que desarrollamos desde la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad", señala el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero.

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De este modo, el jurado elegirá los cuatro proyectos más destacados del año en las categorías de mejor Plan Estratégico de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I), mejor práctica en Inclusión laboral, mejor práctica en Acción Social y mejor práctica para la Transformación Cultural en Diversidad, Equidad e Inclusión.

Como novedad, en esta novena edición los premios incorporan dos menciones: Excelencia en cumplimiento normativo y diversidad y Comunicación clara, adaptativa e inclusiva.

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Además, como sucediera en años anteriores, se reconocerá la figura honorífica de una persona que ejemplifique el liderazgo inclusivo y sirva de inspiración para el sector empresarial. Asimismo, se valorarán acciones de posicionamiento corporativo lideradas por representantes de las empresas y que abanderen todas aquellas políticas recogidas dentro de la estrategia de Diversidad e inclusión.

La entrega de los galardones se celebrará el 26 de octubre en el Congreso de los Diputados.

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