La UE destina 20 millones en ayuda humanitaria para refugiados y comunidades de acogida en Turquía

La Unión Europea ha asignado 20 millones de euros en ayuda humanitaria para apoyar a refugiados y a las comunidades de acogida durante el año 2026 en Turquía, uno de los mayores receptores de refugiados del mundo con 2,3 millones de personas registradas, principalmente procedentes de Siria, Afganistán, Irak e Irán.

La asistencia, aprobada este lunes por el Consejo (Estados), se destinará a los grupos más vulnerables y se centrará en protección, necesidades básicas, salud y educación, en complemento del apoyo a largo plazo que ya ofrece la Unión Europea para favorecer la autosuficiencia e integración de los refugiados en los sistemas nacionales turcos.

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La financiación se canalizará a través de los socios humanitarios del bloque comunitario "en estrecha coordinación" con las autoridades turcas, y se suma a los más de 3.500 millones de euros que Bruselas ha aportado en ayuda humanitaria al país desde 2012, según han detallado los Estados miembro en un comunicado.

Aunque muchos refugiados tienen acceso a servicios básicos, cientos de miles siguen enfrentándose a importantes obstáculos debido a su vulnerabilidad socioeconómicas, el acceso limitado a los sistemas nacionales y las secuelas del terremoto que tuvo lugar en Turquía en 2023.

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"La UE sigue apoyando a las personas necesitadas en Turquía con una sólida asistencia humanitaria. Y no nos olvidamos de las comunidades que acogen a refugiados. No pueden soportar esta carga solas", ha indicado en declaraciones remitidas a los medios la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Según la comisaria, con esta nueva financiación de 20 millones de euros, se renueva el apoyo humanitario de la Unión para "seguir prestando asistencia vital", ayudando a las personas más vulnerables a acceder a servicios esenciales y "a mantener su dignidad".

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