La ONU denuncia la muerte de 880 civiles entre enero y abril por los ataques con drones en la guerra en Sudán

Naciones Unidas ha denunciado este lunes que al menos 880 civiles han muerto en Sudán entre enero y abril de este año a causa de ataques con drones en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), antes de alertar del aumento del uso de estos aparatos en el conflicto y su "impacto mortal" sobre la población sudanesa.

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Sudán ha indicado que, según sus datos, estas cifras de fallecidos suponen más del 80% de todos los civiles muertos a causa del conflicto en este periodo, motivo por el que el jefe del organismo, Volker Turk, ha incidido en que "los drones armados se han convertido con mucho en la principal causa de muertes de civiles".

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"Esta creciente dependencia de los drones permite que las hostilidades continúen sin cesar durante la próxima temporada de lluvias, que en el pasado ha supuesto una tregua en las operaciones terrestres", ha sostenido, antes de agregar que una intensificación de las hostilidades en las próximas semanas, "a medida que las partes intenten obtener o consolidar el control del territorio en medio de la cambiante dinámica del conflicto", acarrea el riesgo de que el conflicto "aún más a los estados centrales y orientales, con consecuencias letales para la población civil en vastas zonas".

Así, ha reseñado que "no debe permitirse que esto pase". "La comunidad internacional está advertida de que, a menos que se actúe sin demora, este conflicto está a punto de entrar en una nueva fase, aún más letal", ha señalado Turk, quien ha reclamado medidas robustas para evitar la entrega de armas, incluidos drones, a las partes en conflicto.

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"Los ataques con drones contra civiles y bienes civiles no harán sino empeorar si se les da con total impunidad, y esta violencia se está normalizando cada vez más como una táctica habitual por ambas partes", ha lamentado.

La oficina de Turk ha especificado que la mayoría de las víctimas civiles a causa de estos ataques con drones se registraron en la región de Kordofán, al tiempo que ha incidido en que ambas partes han usado estos aparatos para atacar infraestructura civil, ahondando el sufrimiento de la población en el marco del conflicto, marcado por el reducido acceso a comida suficiente, agua potable y atención sanitaria.

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En esta línea, ha hecho hincapié en que el uso de drones por parte de las Fuerzas Armadas y las RSF se está propagando más allá de Kordofán y Darfur --epicentros del conflicto durante los últimos meses-- hacia otras partes del país africano, entre ellas Nilo Azul, Nilo Blanco y la capital, Jartum.

"La intensidad de estos ataques ha destrozado la relativa calma que había prevalecido en los últimos meses, a medida que un número creciente de civiles ha regresado a la capital, y ha desatado temores de un retorno de las hostilidades a Jartum", ha subrayado Turk, quien ha reseñado que el repunte de la violencia afectará también a las labores de entrega de ayuda humanitaria.

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AUMENTO DEL RIESGO DE HAMBRUNA

De esta forma, ha recordado que "gran parte del país, incluido Kordofán, hace frente a un aumentado riesgo de hambruna e inseguridad alimentaria aguda, una situación exacerbada por los esperados retrasos o escasez de fertilizando como resultado de la crisis en el Golfo (Pérsico)".

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"Los constantes ataques contra centros sanitarios en varios estados también han dejado a muchos hospitales y clínicas con un funcionamiento deficiente o inoperativo, lo que aumenta aún más los riesgos para los civiles desplazados de las zonas afectadas por el conflicto", ha argumentado.

Por ello, ha reiterado su llamamiento "a todas las partes" para "garantizar la protección de los civiles, incluido el movimiento seguro desde zonas con hostilidades activas". "Las partes en conflicto deben facilitar un movimiento seguro, voluntario e informado de civiles en rutas de desplazamiento. Los civiles deben ser protegidos frente a represalias, incluidas ejecuciones sumarias, violencia sexual, detenciones arbitrarias y secuestros", ha apostillado.

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La guerra civil estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, un proceso ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.

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