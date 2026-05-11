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La UE acuerda imponer nuevas sanciones a los colonos israelíes violentos

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Bruselas, 11 may (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea alcanzaron este lunes un acuerdo para imponer nuevas sanciones a los colonos israelíes violentos.

"Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de dar luz verde a las sanciones contra los colonos israelíes por la violencia contra los palestinos", anunció la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, a través de una red social.

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La jefa de la diplomacia europea había recordado antes del inicio de la reunión de ministros que la propuesta para sancionar a más colonos violentos "lleva bastante tiempo sobre la mesa" -el anterior Gobierno húngaro de Viktor Orbán lo vetaba- y confiado en que en esta ocasión se pudiera "avanzar de verdad". EFE

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