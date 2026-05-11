La Reina Sofía afronta su día más complicado, el primer cumpleaños de su hermana Irene de Grecia tras su muerte

Día emotivo, complicado y a la vez muy señalado para la Reina Sofía, ya que este 11 de mayo su hermana Irene de Grecia hubiese cumplido 84 años. La madre del Rey Felipe VI, que está viviendo los momentos más dolorosos de su vida desde que perdió a su amiga, consejera y fiel compañera el pasado 15 de enero -tras sufrir un importante deterioro en la enfemedad neurológica que padecía hace un tiempo y que le obligó a retirarse de la vida pública en el último año- pasará esta fecha protagonizada por el recuerdo de la princesa griega en el Palacio de La Zarzuela arropada por sus familiares más cercanos, especialmente pendientes de ella desde que se murió su hermana menor.

A pesar de que en los últimos tiempos ha estado muy presente en la agenda real -incluyendo un viaje a Londres para inaugurar una exposición sobre Zurbarán, y otro a Estocolmo para asistir al 80º cumpleaños del Rey Carlos Gustavo de Suecia- la Emérita no tiene ningún compromiso oficial esta semana.

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La última vez que la vimos fue el pasado 5 de mayo, cuando presidió la inauguración del congreso internacional "La Monarquía Española y la Independencia de los Estados Unidos. 250º Aniversario", con un precioso traje satinado en un favorecedor tono rosa palo con el que ha confirmado que el color ha vuelto a sus estilismos después de varias semanas de riguroso luto por la muerte de Irene de Grecia.

Ha sido hora cuando ha trascendido que horas antes de este acto, y coincidiendo con la festividad de Santa Irene, Doña Sofía -que viajó a Atenas un día antes para acudir a una cena privada con la Iglesia Ortodoxa- habría acudido al cementerio de Tatoi -donde está enterrada su hermana- en compañía de su cuñada la Reina Ana María de Grecia, y de su sobrino el Príncipe Pablo, para rezar ante su tumba y recordar a la difunta el día de su santo.

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Este unes, sin embargo, rendirá homenaje a su adorada hermana en la intimidad, y no hay previsto ningún acto para recodar a la hija menor de los Reyes Pablo y Federica de Grecia después del funeral que se celebró 40 días después de su fallecimiento en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid. Un tributo a la princesa griega encabezado por Doña Sofía, las infantas Elena y Cristina, y otros familiares como Victoria Federica, o Alexia de Grecia.