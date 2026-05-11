Israel carga contra la UE por las "arbitrarias y políticas" sanciones a colonos violentos

Las autoridades de Israel ha rechazado este lunes el paso dado por la Unión Europea para sancionar a colonos violentos, asegurando que actúa de forma "arbitraria y política" y que iguala a los ciudadanos israelíes con los "terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás.

"Israel rechaza firmemente la decisión de imponer sanciones a ciudadanos y organizaciones israelíes. La Unión Europea ha optado, de manera arbitraria y política, por imponer sanciones a ciudadanos y entidades israelíes debido a sus opiniones políticas y sin fundamento alguno", ha criticado el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en un mensaje en redes sociales solo minutos después de que los 27 dieran luz verde a las sanciones contra colonos israelíes por la violencia ejercida desde sus asentamientos en Cisjordania.

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Según el ministro israelí, resulta "indignante" que se esboce una "comparación entre ciudadanos israelíes y terroristas de Hamás". "Se trata de una equivalencia moral completamente distorsionada", ha denunciado.

De esta forma, Saar ha reiterado que el Estado de Israel "seguirá defendiendo" el derecho de los judíos a establecerse en el corazón de su "patria". "Ningún otro pueblo en el mundo tiene un derecho tan documentado y duradero sobre su tierra como el que tiene el pueblo judío sobre la Tierra de Israel", ha subrayado, insistiendo en el "derecho moral e histórico" que, a su juicio, también constata el derecho internacional.

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"Ningún actor puede arrebatárselo al pueblo judío. El intento de imponer opiniones políticas mediante sanciones es inaceptable y no tendrá éxito", ha afirmado.

Este lunes, los 27 han dado el paso de aprobar sanciones contra colonos responsables de actos de violencia contra palestinos, en una maniobra celebrada por la propia Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, quien ha dicho que "era hora de pasar del bloqueo a la acción" porque "los extremismos y la violencia tienen consecuencias", en alusión a los desalojos, las demoliciones, las confiscaciones y los traslados forzosos de palestinos de Cisjordania por parte de los colonos israelíes.

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El acuerdo, que ahora debe concretarse a nivel jurídico, se ha cerrado tras alcanzarse la unanimidad de todos los Estados miembro en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas, una decisión que la propia Kallas había pedido horas antes después de que en la última reunión de ministros no se lograse ningún acuerdo para sancionar a Israel por su ofensiva contra Palestina y Líbano.