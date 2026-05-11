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Clavijo ve con preocupación que dos pasajeros con positivo bajaran del barco en Canarias

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido su preocupación con que dos pasajeros repatriados del barco 'MV Hondius' este domingo al puerto de Granadilla (Tenerife) hayan dado positivo en hantavirus, señalando además que era un riesgo que desde el Gobierno canario veían como posible y que "desgraciadamente" se ha visto confirmado.

Así se ha pronunciado Clavijo en declaraciones a 'Antena 3', recogidas por Europa Press, después de que un ciudadano francés y otros estadounidense que viajaban en el crucero hayan sido confirmados como casos positivos.

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El presidente canario ha recordado que al Gobierno de España le pidieron medidas para el fondeo del buque, como hacer test de antígenos o PCR antes de bajar pese a que fueran asintómaticos por "seguridad para los canarios y para el personal que trabajaba en el operativo". "Hoy van a seguir bajando pasajeros sin que se les haya hecho el test, cosa que nos preocupa", ha subrayado.

En este contexto, considera que esa petición no era "descabellada" tras confirmarse los positivos de los dos repatriados, por lo que ha lamentado que el Ministerio de Sanidad no haya tenido en cuenta las medidas planteadas por su Ejecutivo.

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Asimismo, Clavijo también ha señalado que pidió al Gobierno que tanto el barco como la evacuación aérea estuvieran "el menos tiempo posible" en las islas para evitar riesgos.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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