China afirma que Taiwán no puede asistir a la OMS "sin el visto bueno" de Pekín

Pekín, 11 may (EFE).- China afirmó este lunes que Taiwán no puede participar en la asamblea general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "sin el visto bueno" de Pekín, después de que la isla no haya recibido hasta ahora invitación para asistir a la reunión anual, que comenzará el próximo 18 de mayo en Ginebra.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en rueda de prensa que la participación de Taiwán en organismos internacionales, incluidas las actividades de la OMS, "debe manejarse de acuerdo con el principio de 'una sola China'" y sostuvo que, sin el consentimiento del Gobierno central, la isla "no tiene base, razón ni derecho" para participar en la asamblea.

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Guo afirmó asimismo que el Gobierno taiwanés del Partido Democrático Progresista (PDP), al que Pekín considera "soberanista", mantiene una postura favorable a la "independencia de Taiwán", lo que, según el portavoz, ha hecho desaparecer la "base política" para la participación de la isla en la OMS.

Taiwán, que no es miembro de Naciones Unidas, participó como observador en la Asamblea Mundial de la Salud entre 2009 y 2016, durante el Gobierno del Kuomintang (KMT), en una etapa de mayor acercamiento entre Pekín y Taipéi.

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Desde la llegada al poder del PDP en 2016, China ha bloqueado nuevamente la participación de la isla en la reunión anual de la OMS, mientras Taipéi denuncia que su exclusión supone un riesgo para la salud global y reclama mayor apoyo internacional para participar en organismos multilaterales. EFE