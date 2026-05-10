El ministro de Defensa letón dimite tras incidente con drones y dice ser víctima política

Riga, 10 may (EFE).- El titular de Defensa de Letonia, Andris Sprūds, anunció este domingo su dimisión minutos después de que la primera ministra, Evika Siliņa, emitiera un comunicado de prensa en el que afirmaba haber perdido la confianza en el ministro tras un incidente con drones.

Silina se refería en concreto a un incidente el 7 de mayo pasado, cuando unos drones impactaron y causaron daños en una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en la ciudad de Rēzekne, en el este de Letonia.

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La primera ministra informó en su comunicado de que ha pedido al coronel Raivis Melnis, oficial del ejército que ha prestado servicio durante 28 años en las Fuerzas Armadas de Letonia, que sustituya a Sprūds, además de citar una lista de, según ella, otros fallos del ministro saliente, además del incidente con el dron.

Sprūds, por su parte, declaró en una rueda de prensa convocada a toda prisa el domingo por la tarde que ha decidido dimitir "para evitar que el ejército letón se vea envuelto en una campaña política".

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Mencionó los incidentes con drones, pero insistió en que "el sector de la defensa ha hecho mucho y seguirá haciendo mucho" para proteger el espacio aéreo letón, y pasó a acusar al partido de centro liberal Nueva Unidad (JV) de Siliņa de juegos políticos a pocos meses de las elecciones parlamentarias de octubre en este país miembro de la OTAN y de la Unión Europea (UE).

Sprūds representa a los socialdemócratas Progresistas en el Gobierno de coalición y dio a entender que se ha llevado a cabo una campaña para desacreditar a su partido y las capacidades de defensa de Letonia por motivos políticos.

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Afirmó que las intrigas políticas podrían inclinar a los votantes hacia un movimiento populista como el partido Letonia Primero y otros partidos de la oposición.

Siliņa, en un comunicado emitido por su oficina minutos antes de la rueda de prensa de Sprūds, señaló que se había alcanzado el objetivo de destinar el 5 % del producto interior bruto (PIB) a defensa porque "se han redistribuido fondos de otros sectores" y que "por lo tanto, la gente tiene derecho a exigir resultados: seguridad, claridad y confianza en que el Estado es capaz de actuar con rapidez y profesionalidad".

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La primera ministra también afirmó que el titular de Defensa no ha hecho lo suficiente para involucrar a Ucrania en los esfuerzos por detener sus propios drones desviados.

"Tras incidentes anteriores, la experiencia práctica de Ucrania en el desarrollo de sistemas antidrones no ha sido adoptada con la suficiente rapidez, aunque la parte ucraniana ha estado dispuesta a compartir sus conocimientos y soluciones. Sólo ahora, con la implicación de la primera ministra y del Ministerio de Asuntos Exteriores, se están planificando medidas concretas en este ámbito", afirmó.

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Sprūds afirmó que la dirección del partido Progresistas -que con la dimisión de titular de Defensa pierde un ministerio clave a sólo unos meses de las elecciones- se reunirá la próxima semana para debatir la nueva situación política.

El Gobierno mantiene, por otro parte, un conflicto abierto con el tercer miembro de la coalición, la Unión de Verdes y Agricultores (ZZS), en cuestiones clave como el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), del que ese partido apoya la retirada de Letonia. EFE

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