(Crónica) Arnau Tenas lo hace todo en Son Moix y Sadiq decide en San Mamés

El Mallorca sumó un punto (1-1) contra el Villarreal en busca de la permanencia en la jornada 35 de LaLiga EA Sports que tiene ya encaminada el Valencia, después de vencer (0-1) al Athletic Club, mientras que el Real Oviedo certificó su regreso a Segunda de manera virtual con un 0-0 ante el Getafe.

El equipo de Martín Demichelis volvió a competir a buen nivel para acercar la salvación, dos puntos por encima del descenso, aunque se tuvo que conformar con el empate después de una gran segunda parte. Ayoze Pérez adelantó al Villarreal de penalti por manos y Arnau Tenas fue protagonista en Son Moix.

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El portero visitante falló con estrépito en un balón llovido que dejó escapar para el 1-1 de Vedat Muriqi justo antes del descanso. Sin embargo, Tenas realizó después un recital de paradas, incluida una doble intervención al propio Muriqi. El meta visitante voló en su área y tampoco Pablo Torre ni Samú Costa acertaron ante un Villarreal con la tercera posición de la Liga con buen colchón.

Mientras, el Valencia cambió su panorama para las últimas tres jornadas, con opción incluso de cazar puestos europeos, tras ponerse con 42 puntos con el 0-1 de Umar Sadiq en San Mamés. Junto con la entrada triunfal del delantero, Stole Dimitrievski fue también tormento de un Athletic que tuvo uno de esos días de pólvora mojada, con el añadido de la lesión de Nico Williams en el primer tiempo.

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Tampoco estuvo fino el Valencia, o al menos un Hugo Duro que falló un penalti cerca de la media hora. Oihan Sancet y Gorka Guruzeta no tuvieron puntería, tampoco Iñaki entrando por su hermano, y el partido fue perdiendo alegría hasta que se la dio Sadiq para el Valencia. El nigeriano, recién entrado, culminó una contra perfecta para frenar al Athletic en busca de Europa.

Los de San Mamés, que homenajearon a Ernesto Valverde cuando esta semana se confirmó a Edin Terzic como sucesor, se quedaron en 44 puntos, mientras que el Getafe, séptimo, sumó 45 en Oviedo. El equipo asturiano se quedó ya al borde de regresar a Segunda, aunque evitó hacerlo ante su afición. El Carlos Tartiere se resistió a pesar de que los locales terminaron con nueve jugadores.

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Tras un gafado primer acto, con el poste de Chaira y la lesión de Eric Bailly, las expulsiones de Javi López y Kwasi Sibo en el segundo tiempo dejaron fuera de combate a un Oviedo que virtualmente perdió su categoría, matemática este lunes si el Girona puntúa en Vallecas. El Getafe no supo gestionar la superioridad numérica y desaprovechó una buena opción de ganar sin ocasiones claras.