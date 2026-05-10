Más de 1.700 detenidos por la Policía en siete días de toque de queda nocturno en Ecuador

Quito, 10 may (EFE).- Un total de 1.735 personas han sido detenidas en Ecuador desde el pasado 3 de mayo, cuando empezó el toque de queda nocturno que regirá hasta el día 18 de este mes para combatir al crimen en nueve de las 24 provincias del país y cuatro municipios, informó este domingo la Policía Nacional.

De ese total, 1.092 fueron capturadas por incumplir el toque de queda y 643 por otros delitos, entre ellos tráfico de droga, tenencia y porte de armas de fuego, extorsión y otros delitos conexos.

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De este último grupo, 412 personas estarían vinculadas a estructuras criminales, lo que evidencia el impacto directo de las intervenciones en la capacidad operativa y de movilidad de estos grupos delictivos, señaló en un comunicado la Policía.

En los operativos desde el 3 de mayo hasta este domingo, la Policía indicó que abatió a un presunto delincuente.

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De su lado, el Ejército informó que el sábado los militares abatieron a tres presuntos criminales.

La acción policial entre el 3 de mayo y este domingo permitió sacar de circulación 213 armas de fuego e incautar 1,7 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización.

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También se decomisó combustible, presuntamente vinculado a actividades ilícitas, "un golpe directo a las economías ilegales que abastecen y sostienen a estas estructuras", recalcó.

Por otro lado, los equipos operativos lograron la recuperación de 67 vehículos y 89 motocicletas que habían sido reportados como robados.

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Asimismo, como parte de las acciones de prevención, control y mantenimiento del orden público fueron retenidos 288 vehículos y 353 motocicletas, lo que permitió reducir la capacidad de movilidad de grupos delictivos en las zonas priorizadas.

En lo que va de 2026, el Gobierno ha declarado dos períodos toque de queda nocturno, que comienza a las 23:00 (04:00 GMT) y se extiende por seis horas.

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El primero se cumplió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El segundo, entre el 3 y el 18 de mayo en las cuatro provincias mencionadas así como en las de Manabí, Santa Elena, Pichincha (cuya capital es Quito), Sucumbíos y Esmeraldas, esta dos últimas fronterizas con Colombia y claves en las rutas del narcotráfico.

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La restricción también rige en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

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Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE